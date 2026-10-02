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Правительство дополнит план структурных изменений экономики до ноября - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство дополнит план структурных изменений экономики до ноября
Правительство дополнит план структурных изменений экономики до ноября - 02.10.2026, ПРАЙМ
Правительство дополнит план структурных изменений экономики до ноября
Правительство России внесет дополнения в план структурных изменений экономики до ноября, они касаются сбалансированного развития регионов, сообщил вице-премьер... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:01+0300
2026-10-02T13:01+0300
россия
финансы
александр новак
совет федерации
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство России внесет дополнения в план структурных изменений экономики до ноября, они касаются сбалансированного развития регионов, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Все эти решения и задачи отражены в реализуемом правительством плане структурных изменений экономики. Его реализация должна обеспечить выход экономики России на целевую траекторию роста, обозначенную президентом... По поручению президента план дополняется разделом о сбалансированном развитии регионов. И 30 сентября на подкомиссии мы его рассмотрели, будет он утвержден до 1 ноября. Предложения Совета Федерации учтем в этой работе", - сообщил он, выступая в Совфеде. Кабмин в среду сообщил, что российские власти обсудили включение в план структурных изменений в российской экономике до 2030 года индикаторов и мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития регионов. В рамках предлагаемых изменений предусмотрено три ключевых индикатора: сокращение отклонения в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наиболее и 10 наименее обеспеченными регионами с учетом финансовой поддержки из федерального бюджета, повышение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах Дальневосточного федерального округа и рост индекса качества городской среды в городах Арктической зоны, для которых правительством утверждены долгосрочные планы социально-экономического развития.
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россия, финансы, александр новак, совет федерации
РОССИЯ, Финансы, Александр Новак, Совет Федерации
13:01 02.10.2026
 
Правительство дополнит план структурных изменений экономики до ноября

Правительство дополнит план структурных изменений экономики до ноября

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство России внесет дополнения в план структурных изменений экономики до ноября, они касаются сбалансированного развития регионов, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Все эти решения и задачи отражены в реализуемом правительством плане структурных изменений экономики. Его реализация должна обеспечить выход экономики России на целевую траекторию роста, обозначенную президентом... По поручению президента план дополняется разделом о сбалансированном развитии регионов. И 30 сентября на подкомиссии мы его рассмотрели, будет он утвержден до 1 ноября. Предложения Совета Федерации учтем в этой работе", - сообщил он, выступая в Совфеде.
Кабмин в среду сообщил, что российские власти обсудили включение в план структурных изменений в российской экономике до 2030 года индикаторов и мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития регионов.
В рамках предлагаемых изменений предусмотрено три ключевых индикатора: сокращение отклонения в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наиболее и 10 наименее обеспеченными регионами с учетом финансовой поддержки из федерального бюджета, повышение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах Дальневосточного федерального округа и рост индекса качества городской среды в городах Арктической зоны, для которых правительством утверждены долгосрочные планы социально-экономического развития.
 
РОССИЯФинансыАлександр НовакСовет Федерации
 
 
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