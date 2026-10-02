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Рынок дизельного топлива в России сбалансирован, заявил Новак - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Рынок дизельного топлива в России сбалансирован, заявил Новак
Рынок дизельного топлива в России сбалансирован, заявил Новак - 02.10.2026, ПРАЙМ
Рынок дизельного топлива в России сбалансирован, заявил Новак
Рынок дизельного топлива в России сбалансирован, в случае перепроизводства будет частично открываться экспорт, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:03+0300
2026-10-02T13:19+0300
россия
александр новак
совет федерации
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Рынок дизельного топлива в России сбалансирован, в случае перепроизводства будет частично открываться экспорт, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. И, несмотря на то, что мы продлили запрет на экспорт буквально на днях на октябрь, мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт", - сказал он в ходе правительственного часа в Совете Федерации.Он добавил, что как только рынок топлива сбалансируется, Россия вернется к потреблению только своего бензина и к его экспорту в другие страны.
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россия, александр новак, совет федерации
РОССИЯ, Александр Новак, Совет Федерации
13:03 02.10.2026 (обновлено: 13:19 02.10.2026)
 
Рынок дизельного топлива в России сбалансирован, заявил Новак

Новак: рынок дизтоплива в России сбалансирован, экспорт будет частично открываться

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Рынок дизельного топлива в России сбалансирован, в случае перепроизводства будет частично открываться экспорт, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"У нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. И, несмотря на то, что мы продлили запрет на экспорт буквально на днях на октябрь, мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт", - сказал он в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Он добавил, что как только рынок топлива сбалансируется, Россия вернется к потреблению только своего бензина и к его экспорту в другие страны.
 
РОССИЯАлександр НовакСовет Федерации
 
 
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