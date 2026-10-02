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Рынок дизельного топлива в России сбалансирован, заявил Новак

Рынок дизельного топлива в России сбалансирован, заявил Новак - 02.10.2026, ПРАЙМ

Рынок дизельного топлива в России сбалансирован, заявил Новак

Рынок дизельного топлива в России сбалансирован, в случае перепроизводства будет частично открываться экспорт, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T13:03+0300

2026-10-02T13:03+0300

2026-10-02T13:19+0300

россия

александр новак

совет федерации

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Рынок дизельного топлива в России сбалансирован, в случае перепроизводства будет частично открываться экспорт, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. И, несмотря на то, что мы продлили запрет на экспорт буквально на днях на октябрь, мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт", - сказал он в ходе правительственного часа в Совете Федерации.Он добавил, что как только рынок топлива сбалансируется, Россия вернется к потреблению только своего бензина и к его экспорту в другие страны.

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россия, александр новак, совет федерации