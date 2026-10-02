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Новак назвал риски для экономики России

Новак назвал риски для экономики России - 02.10.2026, ПРАЙМ

Новак назвал риски для экономики России

Риски для экономики России - замедление мировой экономики и регионализация торговли, а также, внутри страны, более длительный период жестких монетарных условий... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T13:06+0300

2026-10-02T13:06+0300

2026-10-02T13:07+0300

россия

финансы

александр новак

совет федерации

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Риски для экономики России - замедление мировой экономики и регионализация торговли, а также, внутри страны, более длительный период жестких монетарных условий и дефицит кадров, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Вице-премьер в пятницу выступает на правительственном часе в Совете Федерации с рассказом о прогнозе социально-экономического развития страны на ближайшие три года. "В прогнозе мы учитываем внутренние и внешние риски: внешние - это касается и замедления мировой экономики, и регионализации торговли, санкционные ограничения. Внутренние - конечно, это вопрос периода достаточно жестких денежно-кредитных условий, дефицита кадров", - сказал он. Также он отметил, что в целом представленный прогноз - умеренно-консервативный. "Мы можем видеть, что ценовая конъюнктура может оказаться лучше, что может положительно сказаться на бюджете и экономике страны в целом", - добавил Новак.

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россия, финансы, александр новак, совет федерации