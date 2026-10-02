https://1prime.ru/20261002/novak-873901153.html
Новак назвал риски для экономики России
Новак назвал риски для экономики России - 02.10.2026, ПРАЙМ
Новак назвал риски для экономики России
Риски для экономики России - замедление мировой экономики и регионализация торговли, а также, внутри страны, более длительный период жестких монетарных условий... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:06+0300
2026-10-02T13:06+0300
2026-10-02T13:07+0300
россия
финансы
александр новак
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873901153.jpg?1790935620
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Риски для экономики России - замедление мировой экономики и регионализация торговли, а также, внутри страны, более длительный период жестких монетарных условий и дефицит кадров, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Вице-премьер в пятницу выступает на правительственном часе в Совете Федерации с рассказом о прогнозе социально-экономического развития страны на ближайшие три года. "В прогнозе мы учитываем внутренние и внешние риски: внешние - это касается и замедления мировой экономики, и регионализации торговли, санкционные ограничения. Внутренние - конечно, это вопрос периода достаточно жестких денежно-кредитных условий, дефицита кадров", - сказал он. Также он отметил, что в целом представленный прогноз - умеренно-консервативный. "Мы можем видеть, что ценовая конъюнктура может оказаться лучше, что может положительно сказаться на бюджете и экономике страны в целом", - добавил Новак.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, александр новак, совет федерации
РОССИЯ, Финансы, Александр Новак, Совет Федерации
Новак назвал риски для экономики России
Вице-премьер Новак: замедление мировой экономики и регионализация торговли - риски
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Риски для экономики России - замедление мировой экономики и регионализация торговли, а также, внутри страны, более длительный период жестких монетарных условий и дефицит кадров, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак.
Вице-премьер в пятницу выступает на правительственном часе в Совете Федерации
с рассказом о прогнозе социально-экономического развития страны на ближайшие три года.
"В прогнозе мы учитываем внутренние и внешние риски: внешние - это касается и замедления мировой экономики, и регионализации торговли, санкционные ограничения. Внутренние - конечно, это вопрос периода достаточно жестких денежно-кредитных условий, дефицита кадров", - сказал он.
Также он отметил, что в целом представленный прогноз - умеренно-консервативный.
"Мы можем видеть, что ценовая конъюнктура может оказаться лучше, что может положительно сказаться на бюджете и экономике страны в целом", - добавил Новак
.