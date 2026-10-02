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Новак попросил Совфед поддержать поправки в закон о платформенной экономике

Новак попросил Совфед поддержать поправки в закон о платформенной экономике - 02.10.2026, ПРАЙМ

Новак попросил Совфед поддержать поправки в закон о платформенной экономике

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак попросил Совет Федерации поддержать поправки Минэкономразвития в закон о платформенной экономике. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T13:07+0300

2026-10-02T13:07+0300

2026-10-02T13:12+0300

россия

финансы

александр новак

совет федерации

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак попросил Совет Федерации поддержать поправки Минэкономразвития в закон о платформенной экономике. Для координации развития платформенной экономики правительством разработан закон, который вступил в силу 1 октября, напомнил Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. "Сейчас подготовлен ряд поправок. Рассчитываем на вашу поддержку", - заявил он. В России с 1 октября вступил в силу закон о платформенной экономике. Он распространяется на крупные посреднические цифровые платформы, которые позволяют разместить предложение, заключить сделку и произвести оплату. В законе утверждены критерии отнесения цифровой платформы к посредническим, а ответственным за ведение соответствующего реестра назначено министерство экономического развития. Минэкономразвития подготовило пакет поправок: дополнительные гарантии для партнеров платформ и владельцев пунктов выдачи, недискриминационные условия для российских и иностранных продавцов, прозрачность информации о цене, регулирование возврата товаров при дистанционной торговле.

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россия, финансы, александр новак, совет федерации