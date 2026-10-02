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Новак рассказал о программе повышения производительности труда
Новак рассказал о программе повышения производительности труда - 02.10.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о программе повышения производительности труда
Расширять производство в стране предстоит при ограниченных трудовых ресурсах, и для решения этой проблемы сформированы 17 отраслевых программ повышения... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:27+0300
2026-10-02T13:27+0300
2026-10-02T13:27+0300
россия
бизнес
александр новак
совет федерации
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Расширять производство в стране предстоит при ограниченных трудовых ресурсах, и для решения этой проблемы сформированы 17 отраслевых программ повышения производительности, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак.
"Расширять производство, как я уже говорил, предстоит при ограниченных ресурсах, в том числе и ограниченных трудовых ресурсах... Отраслевые ведомства совместно с бизнесом сформировали 17 отраслевых программ повышения производительности, 11 в реальном секторе и шесть - в социальном", - сказал он, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
Все программы обсудили на подкомиссии с участием Совета Федерации, Госдумы и бизнеса, уточнил чиновник.
"На предприятиях уже инструменты работают. В федеральный проект вовлечено более 8,5 тысяч предприятий, и в социальной сфере проекта вовлечено 8,9 тысячи организаций", - продолжил Новак.
Также он добавил, что по прогнозу занятость увеличится в течение трех лет, но незначительно - в абсолютном выражении с 74,4 миллиона человек до 74,7 миллиона, а безработица сохранится вблизи текущих уровней.
"Поэтому, безусловно, в этой связи ключевым становится рост производительности труда. Это главное условие экономического роста", - заключил Новак.
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россия, бизнес, александр новак, совет федерации, госдума
РОССИЯ, Бизнес, Александр Новак, Совет Федерации, Госдума
Новак рассказал о программе повышения производительности труда
Новак: расширять производство в России предстоит при ограниченных ресурсах
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Расширять производство в стране предстоит при ограниченных трудовых ресурсах, и для решения этой проблемы сформированы 17 отраслевых программ повышения производительности, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак.
"Расширять производство, как я уже говорил, предстоит при ограниченных ресурсах, в том числе и ограниченных трудовых ресурсах... Отраслевые ведомства совместно с бизнесом сформировали 17 отраслевых программ повышения производительности, 11 в реальном секторе и шесть - в социальном", - сказал он, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
Все программы обсудили на подкомиссии с участием Совета Федерации, Госдумы и бизнеса, уточнил чиновник.
"На предприятиях уже инструменты работают. В федеральный проект вовлечено более 8,5 тысяч предприятий, и в социальной сфере проекта вовлечено 8,9 тысячи организаций", - продолжил Новак.
Также он добавил, что по прогнозу занятость увеличится в течение трех лет, но незначительно - в абсолютном выражении с 74,4 миллиона человек до 74,7 миллиона, а безработица сохранится вблизи текущих уровней.
"Поэтому, безусловно, в этой связи ключевым становится рост производительности труда. Это главное условие экономического роста", - заключил Новак.