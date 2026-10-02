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Новак объяснил, зачем некоторые страны запретили экспорт дизтоплива
Новак объяснил, зачем некоторые страны запретили экспорт дизтоплива - 02.10.2026, ПРАЙМ
Новак объяснил, зачем некоторые страны запретили экспорт дизтоплива
Ряд стран запретили экспорт дизельного топлива, чтобы в текущей ситуации обеспечить свою энергетическую безопасность, заявил журналистам вице-премьер РФ... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T15:33+0300
2026-10-02T15:33+0300
2026-10-02T15:35+0300
мировая экономика
китай
александр новак
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ряд стран запретили экспорт дизельного топлива, чтобы в текущей ситуации обеспечить свою энергетическую безопасность, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя ограничение поставок дизтоплива Китаем. Китай отменил часть октябрьских экспортных поставок дизельного топлива и бензина для обеспечения внутреннего спроса, сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Наверное, и Китайская Народная республика приняла решение, руководствуясь этими мотивами. Помимо них, я знаю, еще несколько стран уже несколько месяцев назад приняли решение запретить экспорт. Поэтому сейчас такая ситуация, что каждый в первую очередь, безусловно, обеспечивает энергетическую безопасность и энергоснабжение своего рынка", - сказал Новак. Ранее в пятницу он заявил, что мировой рынок дизельного топлива испытывает дефицит, цены находятся на рекордных уровнях.
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мировая экономика, китай, александр новак
Мировая экономика, КИТАЙ, Александр Новак
Новак объяснил, зачем некоторые страны запретили экспорт дизтоплива
Новак: ряд стран запретили экспорт дизтоплива, чтобы обеспечить энергобезопасность
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ряд стран запретили экспорт дизельного топлива, чтобы в текущей ситуации обеспечить свою энергетическую безопасность, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя ограничение поставок дизтоплива Китаем.
Китай отменил часть октябрьских экспортных поставок дизельного топлива и бензина для обеспечения внутреннего спроса, сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Наверное, и Китайская Народная республика приняла решение, руководствуясь этими мотивами. Помимо них, я знаю, еще несколько стран уже несколько месяцев назад приняли решение запретить экспорт. Поэтому сейчас такая ситуация, что каждый в первую очередь, безусловно, обеспечивает энергетическую безопасность и энергоснабжение своего рынка", - сказал Новак.
Ранее в пятницу он заявил, что мировой рынок дизельного топлива испытывает дефицит, цены находятся на рекордных уровнях.