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Новак призвал снизить цены на независимых заправках - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Новак призвал снизить цены на независимых заправках
Новак призвал снизить цены на независимых заправках - 02.10.2026, ПРАЙМ
Новак призвал снизить цены на независимых заправках
Власти России будут стремиться к снижению цен на независимых заправках до уровня вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов), заявил вице-премьер РФ... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T19:51+0300
2026-10-02T19:51+0300
россия
александр новак
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Власти России будут стремиться к снижению цен на независимых заправках до уровня вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов), заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что ВИНКи держат рост цен на уровне, близком к инфляции. На них приходится примерно 80% всего продаваемого объема нефтепродуктов. "Остальные 20% - это независимые автозаправочные станции. На каждом штабе рассматриваем ситуацию и цепочки формирования цен. Возбуждаются антимонопольные дела. Мы будем продолжать работу по тому, чтобы эти цены на независимых возвращались к тем, которые сегодня на заправках вертикально-интегрированных компаний", - сказал он в интервью Первому каналу.
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40
192
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40
192
40
россия, александр новак
РОССИЯ, Александр Новак
19:51 02.10.2026
 
Новак призвал снизить цены на независимых заправках

Новак: власти будут стремиться к снижению цен на независимых заправках до уровня ВИНКов

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Власти России будут стремиться к снижению цен на независимых заправках до уровня вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов), заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Он отметил, что ВИНКи держат рост цен на уровне, близком к инфляции. На них приходится примерно 80% всего продаваемого объема нефтепродуктов.
"Остальные 20% - это независимые автозаправочные станции. На каждом штабе рассматриваем ситуацию и цепочки формирования цен. Возбуждаются антимонопольные дела. Мы будем продолжать работу по тому, чтобы эти цены на независимых возвращались к тем, которые сегодня на заправках вертикально-интегрированных компаний", - сказал он в интервью Первому каналу.
 
РОССИЯАлександр Новак
 
 
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