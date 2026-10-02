https://1prime.ru/20261002/novak-873925062.html
Новак призвал снизить цены на независимых заправках
Новак призвал снизить цены на независимых заправках - 02.10.2026, ПРАЙМ
Новак призвал снизить цены на независимых заправках
Власти России будут стремиться к снижению цен на независимых заправках до уровня вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов), заявил вице-премьер РФ... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T19:51+0300
2026-10-02T19:51+0300
2026-10-02T19:51+0300
россия
александр новак
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Власти России будут стремиться к снижению цен на независимых заправках до уровня вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов), заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Он отметил, что ВИНКи держат рост цен на уровне, близком к инфляции. На них приходится примерно 80% всего продаваемого объема нефтепродуктов.
"Остальные 20% - это независимые автозаправочные станции. На каждом штабе рассматриваем ситуацию и цепочки формирования цен. Возбуждаются антимонопольные дела. Мы будем продолжать работу по тому, чтобы эти цены на независимых возвращались к тем, которые сегодня на заправках вертикально-интегрированных компаний", - сказал он в интервью Первому каналу.
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россия, александр новак
Новак призвал снизить цены на независимых заправках
Новак: власти будут стремиться к снижению цен на независимых заправках до уровня ВИНКов
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Власти России будут стремиться к снижению цен на независимых заправках до уровня вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов), заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Он отметил, что ВИНКи держат рост цен на уровне, близком к инфляции. На них приходится примерно 80% всего продаваемого объема нефтепродуктов.
"Остальные 20% - это независимые автозаправочные станции. На каждом штабе рассматриваем ситуацию и цепочки формирования цен. Возбуждаются антимонопольные дела. Мы будем продолжать работу по тому, чтобы эти цены на независимых возвращались к тем, которые сегодня на заправках вертикально-интегрированных компаний", - сказал он в интервью Первому каналу.