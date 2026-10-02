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"Новатэк" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года - 02.10.2026, ПРАЙМ
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"Новатэк" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года
"Новатэк" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года - 02.10.2026, ПРАЙМ
"Новатэк" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года
Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 35,5 рублей на акцию, говорится в материалах компании. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T10:22+0300
2026-10-02T10:35+0300
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леонид михельсон
геннадий тимченко
новатэк
газпром
total
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 35,5 рублей на акцию, говорится в материалах компании. "Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Новатэк" по результатам первого полугодия 2026 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 107 788 863 000 (сто семь миллиардов семьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи) рублей", - говорится в сообщении. Реестр на получение дивидендов закрывается 12 октября. Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам отчетного полугодия составила 218,7 миллиарда рублей, снизившись на 3,1% в годовом выражении. За прошлый год "Новатэк" выплатил дивиденды в размере 82,73 рубля на акцию. "Новатэк" - одна из крупнейших газодобывающих компаний в России. Один из ее совладельцев - Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а на тот момент составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", 23,5% - бизнесмену Геннадию Тимченко. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская Total, которая владеет 19,4% компании.
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акции, леонид михельсон, геннадий тимченко, новатэк, газпром, total
Акции, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Новатэк, Газпром, Total
10:22 02.10.2026 (обновлено: 10:35 02.10.2026)
 
"Новатэк" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года

Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды в размере 35,5 рубля на акцию

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 35,5 рублей на акцию, говорится в материалах компании.
"Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Новатэк" по результатам первого полугодия 2026 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 107 788 863 000 (сто семь миллиардов семьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи) рублей", - говорится в сообщении.
Реестр на получение дивидендов закрывается 12 октября.
Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам отчетного полугодия составила 218,7 миллиарда рублей, снизившись на 3,1% в годовом выражении.
За прошлый год "Новатэк" выплатил дивиденды в размере 82,73 рубля на акцию.
"Новатэк" - одна из крупнейших газодобывающих компаний в России. Один из ее совладельцев - Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а на тот момент составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", 23,5% - бизнесмену Геннадию Тимченко. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская Total, которая владеет 19,4% компании.
 
АкцииЛеонид МихельсонГеннадий ТимченкоНоватэкГазпромTotal
 
 
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