"Новатэк" утвердил дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года
Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды в размере 35,5 рубля на акцию
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" утвердили дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 35,5 рублей на акцию, говорится в материалах компании.
"Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Новатэк" по результатам первого полугодия 2026 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 107 788 863 000 (сто семь миллиардов семьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи) рублей", - говорится в сообщении.
Реестр на получение дивидендов закрывается 12 октября.
Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам отчетного полугодия составила 218,7 миллиарда рублей, снизившись на 3,1% в годовом выражении.
За прошлый год "Новатэк" выплатил дивиденды в размере 82,73 рубля на акцию.
"Новатэк" - одна из крупнейших газодобывающих компаний в России. Один из ее совладельцев - Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а на тот момент составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", 23,5% - бизнесмену Геннадию Тимченко. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская Total, которая владеет 19,4% компании.