Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
S7 Airlines возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Дубай - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/novosibirsk-873889726.html
S7 Airlines возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Дубай
S7 Airlines возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Дубай - 02.10.2026, ПРАЙМ
S7 Airlines возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Дубай
Российская авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") возобновляет полеты между Новосибирском и Дубаем, сообщил перевозчик. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:43+0300
2026-10-02T09:43+0300
бизнес
дубай
новосибирск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873889726.jpg?1790923409
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") возобновляет полеты между Новосибирском и Дубаем, сообщил перевозчик. "S7 Airlines возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Дубай. С 25 октября 2026 года полеты будут выполняться пять раз в неделю", - говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться из Новосибирска в Дубай и обратно по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
дубай
новосибирск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, дубай, новосибирск
Бизнес, Дубай, НОВОСИБИРСК
09:43 02.10.2026
 
S7 Airlines возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Дубай

S7 Airlines возобновляет полеты между Новосибирском и Дубаем

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") возобновляет полеты между Новосибирском и Дубаем, сообщил перевозчик.
"S7 Airlines возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Дубай. С 25 октября 2026 года полеты будут выполняться пять раз в неделю", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться из Новосибирска в Дубай и обратно по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
 
БизнесДубайНОВОСИБИРСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала