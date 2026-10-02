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S7 Airlines возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Дубай
S7 Airlines возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Дубай - 02.10.2026, ПРАЙМ
S7 Airlines возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Дубай
Российская авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") возобновляет полеты между Новосибирском и Дубаем, сообщил перевозчик. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:43+0300
2026-10-02T09:43+0300
2026-10-02T09:43+0300
бизнес
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") возобновляет полеты между Новосибирском и Дубаем, сообщил перевозчик.
"S7 Airlines возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Дубай. С 25 октября 2026 года полеты будут выполняться пять раз в неделю", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться из Новосибирска в Дубай и обратно по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
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бизнес, дубай, новосибирск
Бизнес, Дубай, НОВОСИБИРСК
S7 Airlines возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Дубай
S7 Airlines возобновляет полеты между Новосибирском и Дубаем
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") возобновляет полеты между Новосибирском и Дубаем, сообщил перевозчик.
"S7 Airlines возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Дубай. С 25 октября 2026 года полеты будут выполняться пять раз в неделю", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться из Новосибирска в Дубай и обратно по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.