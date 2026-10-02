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Объем торгов неоактивами на "СПБ бирже" в сентябре вырос на 30,5% - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Объем торгов неоактивами на "СПБ бирже" в сентябре вырос на 30,5%
Объем торгов неоактивами на "СПБ бирже" в сентябре вырос на 30,5% - 02.10.2026, ПРАЙМ
Объем торгов неоактивами на "СПБ бирже" в сентябре вырос на 30,5%
Совокупный оборот торгов ценными бумагами и неоактивами в режиме основных торгов на "СПБ бирже" в сентябре составил 935,35 миллиарда рублей, что на 30,5%... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T10:53+0300
2026-10-02T10:53+0300
рынок
россия
финансы
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Совокупный оборот торгов ценными бумагами и неоактивами в режиме основных торгов на "СПБ бирже" в сентябре составил 935,35 миллиарда рублей, что на 30,5% больше, чем в августе, говорится в сообщении торговой площадки. "Совокупный объем торгов неоактивами и ценными бумагами в режиме основных торгов в сентябре составил 935,35 миллиарда рублей, что на 30,5% больше, чем в августе (716,86 миллиарда). Стоимостной объем сделок с неоактивами в сентябре составил 754,95 миллиарда рублей, что на 39,6% выше августа (540,70 миллиарда)", - говорится в сообщении. Среднедневной объем торгов достиг 25,17 миллиарда рублей (18,02 миллиарда в августе). Количество активных счетов инвесторов в сентябре составило 1,5 миллиона (1,56 миллиона в августе), добавляется там. Неоактивы - фьючерсные контракты, заключаемые на торгах, проводимых на "СПБ бирже", по которым финансовый результат (вариационная маржа) фиксируется по закрытым позициям. Сделки с неоактивами, базисными активами которых выступают российские и иностранные акции, доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. В сентябре участники торгов и их клиенты заключили в режиме основных торгов 5,94 миллиона сделок с неоактивами, что на 27% больше, чем в августе (4,68 миллиона сделок). Среднедневной объем открытых позиций в сентябре составил 4,04 миллиарда рублей, что на 50,6% больше, чем в августе (2,68 миллиарда рублей), сообщила "СПБ биржа". Стоимостной объем сделок с ценными бумагами в сентябре составил 180,39 миллиарда рублей. Это на 2,4% больше, чем в августе 2026 года (176,16 миллиарда), и на 29,25% выше показателя сентября 2025 года (139,57 миллиарда рублей). Среднедневной объем торгов ими в сентябре составил 6,01 миллиарда рублей (5,87 миллиарда рублей в августе), также сообщила "СПБ биржа". В сентябре участники торгов и их клиенты заключили 24,91 миллиона сделок с ценными бумагами, что на 9,7% меньше по сравнению с августом (27,57 миллиона сделок). Инвесторам на торгах "СПБ биржи" доступно 247 ценных бумаг.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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рынок, россия, финансы
Рынок, РОССИЯ, Финансы
10:53 02.10.2026
 
Объем торгов неоактивами на "СПБ бирже" в сентябре вырос на 30,5%

Объем торгов акциями и неоактивами на "СПБ бирже" в сентябре вырос на 30,5%

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Совокупный оборот торгов ценными бумагами и неоактивами в режиме основных торгов на "СПБ бирже" в сентябре составил 935,35 миллиарда рублей, что на 30,5% больше, чем в августе, говорится в сообщении торговой площадки.
"Совокупный объем торгов неоактивами и ценными бумагами в режиме основных торгов в сентябре составил 935,35 миллиарда рублей, что на 30,5% больше, чем в августе (716,86 миллиарда). Стоимостной объем сделок с неоактивами в сентябре составил 754,95 миллиарда рублей, что на 39,6% выше августа (540,70 миллиарда)", - говорится в сообщении.
Среднедневной объем торгов достиг 25,17 миллиарда рублей (18,02 миллиарда в августе). Количество активных счетов инвесторов в сентябре составило 1,5 миллиона (1,56 миллиона в августе), добавляется там.
Неоактивы - фьючерсные контракты, заключаемые на торгах, проводимых на "СПБ бирже", по которым финансовый результат (вариационная маржа) фиксируется по закрытым позициям. Сделки с неоактивами, базисными активами которых выступают российские и иностранные акции, доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.
В сентябре участники торгов и их клиенты заключили в режиме основных торгов 5,94 миллиона сделок с неоактивами, что на 27% больше, чем в августе (4,68 миллиона сделок). Среднедневной объем открытых позиций в сентябре составил 4,04 миллиарда рублей, что на 50,6% больше, чем в августе (2,68 миллиарда рублей), сообщила "СПБ биржа".
Стоимостной объем сделок с ценными бумагами в сентябре составил 180,39 миллиарда рублей. Это на 2,4% больше, чем в августе 2026 года (176,16 миллиарда), и на 29,25% выше показателя сентября 2025 года (139,57 миллиарда рублей). Среднедневной объем торгов ими в сентябре составил 6,01 миллиарда рублей (5,87 миллиарда рублей в августе), также сообщила "СПБ биржа".
В сентябре участники торгов и их клиенты заключили 24,91 миллиона сделок с ценными бумагами, что на 9,7% меньше по сравнению с августом (27,57 миллиона сделок). Инвесторам на торгах "СПБ биржи" доступно 247 ценных бумаг.
 
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