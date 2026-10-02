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Таможня рассказала об очереди на российско-эстонской границе

Таможня рассказала об очереди на российско-эстонской границе - 02.10.2026, ПРАЙМ

Таможня рассказала об очереди на российско-эстонской границе

Очереди сохраняются на российско-эстонской границе в Ивангороде из-за стопроцентного таможенного досмотра эстонской стороной, сообщает пресс-служба... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T18:14+0300

2026-10-02T18:14+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - ПРАЙМ. Очереди сохраняются на российско-эстонской границе в Ивангороде из-за стопроцентного таможенного досмотра эстонской стороной, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. "С 30 сентября Эстонской Республикой введен стопроцентный таможенный досмотр в отношении товаров и лиц, прибывающих из Российской Федерации, что влияет на формирование очередей физических лиц и автотранспорта", - говорится в сообщении. Так, по данным пресс-службы таможни, через МАПП Ивангород за три дня, с 23 по 25 сентября, пересекли границу почти 2,5 тысячи граждан в направлении Эстонии и 2,6 тысячи – на вход в Россию. При усилении контроля с 30 сентября по 2 октября в Эстонию проследовали 1,4 тысячи человек, в Россию – 2 тысячи. В связи с длительным проведением контроля Эстонией и ограничением движения по мосту пропуск лиц в Ивангороде вынужденно приостанавливается и идет в зависимости от готовности эстонской стороны. "Это приводит к скоплению физических лиц перед пунктом пропуска на российской стороне. В таких условиях и с учетом времени работы эстонского КПП... часть граждан не успевают пройти границу", - приводит слова начальника таможенного поста МАПП Ивангород Санкт-Петербургской таможни Евгения Скорюкова пресс-служба. Также в пунктах пропуска Шумилкино и Куничина Гора наблюдается волнообразный прием грузовиков эстонским пунктом пропуска.

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бизнес, россия, эстония