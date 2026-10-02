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На трассе М5 на Урале ввели ограничения из-за непогоды

На трассе М5 на Урале ввели ограничения из-за непогоды - 02.10.2026, ПРАЙМ

На трассе М5 на Урале ввели ограничения из-за непогоды

Временные ограничения на движение автобусов и грузовых автомобилей ввели на трассе М5 в Челябинской области с 15.00 мск пятницы из-за снега и гололедицы,... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T17:56+0300

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на движение автобусов и грузовых автомобилей ввели на трассе М5 в Челябинской области с 15.00 мск пятницы из-за снега и гололедицы, сообщила пресс-служба челябинского филиала "Уралуправтодор". "Распоряжение от федерального казенного учреждения "Уралуправтодор" о введении временного ограничения с 15.00 мск 2 октября в связи с неблагоприятными погодными условиями снегопада (снег, метели, снежные заносы, гололедица) на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара - Уфа – Челябинск", - говорится в сообщении. Ограничения введены для автобусов и маршрутных такси, осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, а также для грузовых транспортных средств, отмечает пресс-служба. В пресс-службе филиала пояснили РИА Новости, что движение ограничено от границы с Башкирией до поворота на город Чебаркуль.

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