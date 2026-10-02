Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На трассе М5 на Урале ввели ограничения из-за непогоды - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/ogranichenija-873920387.html
На трассе М5 на Урале ввели ограничения из-за непогоды
На трассе М5 на Урале ввели ограничения из-за непогоды - 02.10.2026, ПРАЙМ
На трассе М5 на Урале ввели ограничения из-за непогоды
Временные ограничения на движение автобусов и грузовых автомобилей ввели на трассе М5 в Челябинской области с 15.00 мск пятницы из-за снега и гололедицы,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T17:56+0300
2026-10-02T17:57+0300
бизнес
россия
челябинская область
москва
рязань
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873920387.jpg?1790953058
ЧЕЛЯБИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на движение автобусов и грузовых автомобилей ввели на трассе М5 в Челябинской области с 15.00 мск пятницы из-за снега и гололедицы, сообщила пресс-служба челябинского филиала "Уралуправтодор". "Распоряжение от федерального казенного учреждения "Уралуправтодор" о введении временного ограничения с 15.00 мск 2 октября в связи с неблагоприятными погодными условиями снегопада (снег, метели, снежные заносы, гололедица) на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара - Уфа – Челябинск", - говорится в сообщении. Ограничения введены для автобусов и маршрутных такси, осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, а также для грузовых транспортных средств, отмечает пресс-служба. В пресс-службе филиала пояснили РИА Новости, что движение ограничено от границы с Башкирией до поворота на город Чебаркуль.
челябинская область
москва
рязань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, челябинская область, москва, рязань
Бизнес, РОССИЯ, Челябинская область, МОСКВА, Рязань
17:56 02.10.2026 (обновлено: 17:57 02.10.2026)
 
На трассе М5 на Урале ввели ограничения из-за непогоды

На трассе М5 в Челябинской области ввели временные ограничения из-за снега и гололедицы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЧЕЛЯБИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на движение автобусов и грузовых автомобилей ввели на трассе М5 в Челябинской области с 15.00 мск пятницы из-за снега и гололедицы, сообщила пресс-служба челябинского филиала "Уралуправтодор".
"Распоряжение от федерального казенного учреждения "Уралуправтодор" о введении временного ограничения с 15.00 мск 2 октября в связи с неблагоприятными погодными условиями снегопада (снег, метели, снежные заносы, гололедица) на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара - Уфа – Челябинск", - говорится в сообщении.
Ограничения введены для автобусов и маршрутных такси, осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, а также для грузовых транспортных средств, отмечает пресс-служба.
В пресс-службе филиала пояснили РИА Новости, что движение ограничено от границы с Башкирией до поворота на город Чебаркуль.
 
БизнесРОССИЯЧелябинская областьМОСКВАРязань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала