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На Олимпиаде по финансовой безопасности впервые проходят командные проекты

На Олимпиаде по финансовой безопасности впервые проходят командные проекты - 02.10.2026, ПРАЙМ

На Олимпиаде по финансовой безопасности впервые проходят командные проекты

Командные молодежные проекты впервые проходят на Международной олимпиаде по финансовой безопасности, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T08:03+0300

2026-10-02T08:03+0300

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КРАСНОЯРСК, 2 окт - ПРАЙМ. Командные молодежные проекты впервые проходят на Международной олимпиаде по финансовой безопасности, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "У нас впервые на Олимпиаде по финансовой безопасности проходят командные проекты. За такой короткий срок появилась очень важная и полезная инициатива, когда собираются международные команды, которые делают совершенно конкретные и практичные для использования проекты", - сказал Чернышенко на награждении победителей таких проектов. По его словам, всего в рамках конкурса молодежных проектов принимало участие 80 проектов, из которых 18 вышли в финал. "Очень хочется, чтобы эта инициатива масштабировалась. Огромное спасибо организаторам", - заключил Чернышенко. Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента и правительства России. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения и ряд образовательных организаций. Финальный этап VI Олимпиады проходит с 27 сентября по 2 октября в Красноярске.

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