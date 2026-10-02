https://1prime.ru/20261002/os-873906203.html

Алиханов: в российских автомобилях должна устанавливаться отечественная ОС

Алиханов: в российских автомобилях должна устанавливаться отечественная ОС - 02.10.2026, ПРАЙМ

Алиханов: в российских автомобилях должна устанавливаться отечественная ОС

Отечественная операционная система (ОС) должна устанавливаться во всех российских автомобилях, а наиболее готова к этому система "Аврора", заявил глава... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:19+0300

2026-10-02T14:19+0300

2026-10-02T14:23+0300

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Отечественная операционная система (ОС) должна устанавливаться во всех российских автомобилях, а наиболее готова к этому система "Аврора", заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании Совета Федерации. "Во всех отечественных автомобилях, на наш взгляд, должна быть доверенная российская операционная система. Сегодня наиболее готова к массовому внедрению такая система от "Ростелекома", "Аврора", - сказал министр. Он отметил, что сначала "Аврору" будут внедрять в российские автомобили, а затем Минпромторг рассмотрит возможность предустановки ее и на импортные машины. Алиханов подчеркнул, что министерство уделяет особое внимание вопросам кибербезопасности и совместно с Минтрансом ведет эксперимент по предупреждению компьютерных атак на автомобили.

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бизнес, технологии, россия, антон алиханов, минпромторг, совет федерации, ростелеком