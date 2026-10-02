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Особняк Миллера в Петербурге, где произошел пожар, был застрахован
Особняк Миллера в Петербурге, где произошел пожар, был застрахован - 02.10.2026, ПРАЙМ
Особняк Миллера в Петербурге, где произошел пожар, был застрахован
Исторический особняк Миллера в центре Санкт-Петербурга, где произошел серьезный пожар, был застрахован, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "ТАС",... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:43+0300
2026-10-02T16:43+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – ПРАЙМ. Исторический особняк Миллера в центре Санкт-Петербурга, где произошел серьезный пожар, был застрахован, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "ТАС", которая является собственником здания. В четверг вечером произошел пожар в неэксплуатируемом историческом особняке Миллера на Исаакиевской площади, построенном во второй половине XIX века. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам организовать восстановление особняка. "Объект застрахован, в том числе предусмотрено страхование ответственности перед третьими лицами", - сообщил агентству владелец особняка Миллера. Ранее пресс-служба городского главка СК РФ сообщила, что причиной пожара в особняке Миллера в Петербурге стали сварочные работы при реконструкции здания. Согласно материалам на сайте банка Дом.РФ, в марте 2026 года был подписан договор о предоставлении компании "ТАС" кредитной линии на 768 миллионов рублей на восстановление особняка Миллера, где сохранились лепной декор, камины, изразцовая отделка и элементы из натурального дерева. Срок выполнения этих работ - конец 2027 года.
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Общество , Недвижимость, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Александр Беглов, СК РФ
Особняк Миллера в Петербурге, где произошел пожар, был застрахован
Особняк Миллера в центре Петербурга, где произошел пожар, был застрахован
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – ПРАЙМ. Исторический особняк Миллера в центре Санкт-Петербурга, где произошел серьезный пожар, был застрахован, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "ТАС", которая является собственником здания.
В четверг вечером произошел пожар в неэксплуатируемом историческом особняке Миллера на Исаакиевской площади, построенном во второй половине XIX века. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам организовать восстановление особняка.
"Объект застрахован, в том числе предусмотрено страхование ответственности перед третьими лицами", - сообщил агентству владелец особняка Миллера.
Ранее пресс-служба городского главка СК РФ сообщила, что причиной пожара в особняке Миллера в Петербурге стали сварочные работы при реконструкции здания.
Согласно материалам на сайте банка Дом.РФ, в марте 2026 года был подписан договор о предоставлении компании "ТАС" кредитной линии на 768 миллионов рублей на восстановление особняка Миллера, где сохранились лепной декор, камины, изразцовая отделка и элементы из натурального дерева. Срок выполнения этих работ - конец 2027 года.