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АЭС "Пакш" не угрожает повторная остановка из-за обмеления Дуная

АЭС "Пакш" не угрожает повторная остановка из-за обмеления Дуная - 02.10.2026, ПРАЙМ

АЭС "Пакш" не угрожает повторная остановка из-за обмеления Дуная

АЭС "Пакш" не угрожает повторная остановка из-за обмеления Дуная благодаря постройке плотины, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T19:48+0300

2026-10-02T19:48+0300

2026-10-02T19:48+0300

венгрия

будапешт

европа

аэс "пакш"

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БУДАПЕШТ, 2 окт - ПРАЙМ. АЭС "Пакш" не угрожает повторная остановка из-за обмеления Дуная благодаря постройке плотины, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. "Ожидается, что в ближайшие дни уровень воды в Дунае опустится еще ниже, чем в августе. Благодаря строительным работам на АЭС "Пакш", инициированным правительством, и возведению донного порога, завершенному в течение нескольких недель, в настоящее время угрозы остановки работы станции нет", - написал Мадьяр в соцсети Х. В начале октября уровень воды в Дунае у Будапешта впервые за всю историю наблюдений с 1834 года опустился ниже водомерного поста и продолжает опускаться. В конце июля правительство Венгрии было вынуждено ввести третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары. Из-за рекордного обмеления Дуная на грани отключения находилась единственная в стране АЭС "Пакш". Продолжительная жара в Европе сопровождалась усилением засухи. В июле влажность почвы в ряде районов Испании, Франции, Германии, Австрии и Венгрии опустилась до минимального уровня по меньшей мере с 1979 года. Значительно ниже нормы оказался также сток многих европейских рек, включая Рейн и Дунай, что создавало проблемы для судоходства, водоснабжения, сельского хозяйства и энергетики.

венгрия

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венгрия, будапешт, европа, аэс "пакш"