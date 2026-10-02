Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Открытие партнерского пункта выдачи заказов в России обойдется в 1 млн руб - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/otkrytie-873928051.html
Открытие партнерского пункта выдачи заказов в России обойдется в 1 млн руб
Открытие партнерского пункта выдачи заказов в России обойдется в 1 млн руб - 02.10.2026, ПРАЙМ
Открытие партнерского пункта выдачи заказов в России обойдется в 1 млн руб
Открытие партнерского пункта выдачи заказов (ПВЗ) в России сегодня может в среднем стоить до 1 миллиона рублей - в эту сумму входят ремонт помещения под... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T23:19+0300
2026-10-02T23:19+0300
бизнес
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873928051.jpg?1790972377
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Открытие партнерского пункта выдачи заказов (ПВЗ) в России сегодня может в среднем стоить до 1 миллиона рублей - в эту сумму входят ремонт помещения под требования маркетплейса, закупка складского оборудования и платежи до выхода точки на безубыточность, рассказала РИА Новости президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина. "Средний объем вложений в партнерский пункт приема товаров составит до 1 миллиона рублей, включая ремонт и обустройство точки под требования маркетплейса, закупку минимального складского оборудования и ежемесячную плату до момента выхода в точку безубыточности (паушальный взнос и разовые платежи за доступ к платформе)", - сказала она. При этом прибыль рассчитывается за каждый принятый или возвращенный товар и может доходить до полумиллиона рублей ежемесячно, в зависимости от локации склада и уровня загрузки. Окупаемость занимает около полугода. Что касается партнерских фулфилмент-центров, минимальный порог инвестиций здесь начинается от 5 миллионов рублей - эти средства идут на аренду склада, организацию сортировки и другие затраты, добавила Козыркина. По ее словам, чистая прибыль от такого центра может составить от 3 миллионов в месяц, а окупаемость займет не менее года. Эксперт отметила, что в сентябре-декабре возмещение затрат может ускориться, поскольку наступает сезон распродаж и предновогодний период, во время которых традиционно растет объем заказов и соответственно ускоряется возврат вложений. По данным ассоциации, общее количество ПВЗ в России сегодня составляет почти 300 тысяч. Как отметил директор по фулфилменту логистической компании ПЭК Михаил Петров, насыщение рынка ПВЗ в крупных городах ведет к перераспределению заказов и падению доходности каждой отдельной точки. В таких условиях открытие мини-логистических центров становится все менее интересным для предпринимателей: оно требует существенного увеличения затрат на приемку, хранение и сборку заказов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия
Бизнес, Финансы, РОССИЯ
23:19 02.10.2026
 
Открытие партнерского пункта выдачи заказов в России обойдется в 1 млн руб

Эксперт Козыркина: открытие партнерского пункта выдачи заказов обойдется в 1 млн руб

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Открытие партнерского пункта выдачи заказов (ПВЗ) в России сегодня может в среднем стоить до 1 миллиона рублей - в эту сумму входят ремонт помещения под требования маркетплейса, закупка складского оборудования и платежи до выхода точки на безубыточность, рассказала РИА Новости президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
"Средний объем вложений в партнерский пункт приема товаров составит до 1 миллиона рублей, включая ремонт и обустройство точки под требования маркетплейса, закупку минимального складского оборудования и ежемесячную плату до момента выхода в точку безубыточности (паушальный взнос и разовые платежи за доступ к платформе)", - сказала она.
При этом прибыль рассчитывается за каждый принятый или возвращенный товар и может доходить до полумиллиона рублей ежемесячно, в зависимости от локации склада и уровня загрузки. Окупаемость занимает около полугода.
Что касается партнерских фулфилмент-центров, минимальный порог инвестиций здесь начинается от 5 миллионов рублей - эти средства идут на аренду склада, организацию сортировки и другие затраты, добавила Козыркина. По ее словам, чистая прибыль от такого центра может составить от 3 миллионов в месяц, а окупаемость займет не менее года.
Эксперт отметила, что в сентябре-декабре возмещение затрат может ускориться, поскольку наступает сезон распродаж и предновогодний период, во время которых традиционно растет объем заказов и соответственно ускоряется возврат вложений.
По данным ассоциации, общее количество ПВЗ в России сегодня составляет почти 300 тысяч.
Как отметил директор по фулфилменту логистической компании ПЭК Михаил Петров, насыщение рынка ПВЗ в крупных городах ведет к перераспределению заказов и падению доходности каждой отдельной точки. В таких условиях открытие мини-логистических центров становится все менее интересным для предпринимателей: оно требует существенного увеличения затрат на приемку, хранение и сборку заказов.
 
БизнесФинансыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала