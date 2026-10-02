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Открытие партнерского пункта выдачи заказов в России обойдется в 1 млн руб

Открытие партнерского пункта выдачи заказов в России обойдется в 1 млн руб - 02.10.2026, ПРАЙМ

Открытие партнерского пункта выдачи заказов в России обойдется в 1 млн руб

Открытие партнерского пункта выдачи заказов (ПВЗ) в России сегодня может в среднем стоить до 1 миллиона рублей - в эту сумму входят ремонт помещения под... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T23:19+0300

2026-10-02T23:19+0300

2026-10-02T23:19+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Открытие партнерского пункта выдачи заказов (ПВЗ) в России сегодня может в среднем стоить до 1 миллиона рублей - в эту сумму входят ремонт помещения под требования маркетплейса, закупка складского оборудования и платежи до выхода точки на безубыточность, рассказала РИА Новости президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина. "Средний объем вложений в партнерский пункт приема товаров составит до 1 миллиона рублей, включая ремонт и обустройство точки под требования маркетплейса, закупку минимального складского оборудования и ежемесячную плату до момента выхода в точку безубыточности (паушальный взнос и разовые платежи за доступ к платформе)", - сказала она. При этом прибыль рассчитывается за каждый принятый или возвращенный товар и может доходить до полумиллиона рублей ежемесячно, в зависимости от локации склада и уровня загрузки. Окупаемость занимает около полугода. Что касается партнерских фулфилмент-центров, минимальный порог инвестиций здесь начинается от 5 миллионов рублей - эти средства идут на аренду склада, организацию сортировки и другие затраты, добавила Козыркина. По ее словам, чистая прибыль от такого центра может составить от 3 миллионов в месяц, а окупаемость займет не менее года. Эксперт отметила, что в сентябре-декабре возмещение затрат может ускориться, поскольку наступает сезон распродаж и предновогодний период, во время которых традиционно растет объем заказов и соответственно ускоряется возврат вложений. По данным ассоциации, общее количество ПВЗ в России сегодня составляет почти 300 тысяч. Как отметил директор по фулфилменту логистической компании ПЭК Михаил Петров, насыщение рынка ПВЗ в крупных городах ведет к перераспределению заказов и падению доходности каждой отдельной точки. В таких условиях открытие мини-логистических центров становится все менее интересным для предпринимателей: оно требует существенного увеличения затрат на приемку, хранение и сборку заказов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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