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Открытие партнерского пункта выдачи заказов в России обойдется в 1 млн руб
Открытие партнерского пункта выдачи заказов в России обойдется в 1 млн руб - 02.10.2026, ПРАЙМ
Открытие партнерского пункта выдачи заказов в России обойдется в 1 млн руб
Открытие партнерского пункта выдачи заказов (ПВЗ) в России сегодня может в среднем стоить до 1 миллиона рублей - в эту сумму входят ремонт помещения под... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T23:19+0300
2026-10-02T23:19+0300
2026-10-02T23:19+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Открытие партнерского пункта выдачи заказов (ПВЗ) в России сегодня может в среднем стоить до 1 миллиона рублей - в эту сумму входят ремонт помещения под требования маркетплейса, закупка складского оборудования и платежи до выхода точки на безубыточность, рассказала РИА Новости президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
"Средний объем вложений в партнерский пункт приема товаров составит до 1 миллиона рублей, включая ремонт и обустройство точки под требования маркетплейса, закупку минимального складского оборудования и ежемесячную плату до момента выхода в точку безубыточности (паушальный взнос и разовые платежи за доступ к платформе)", - сказала она.
При этом прибыль рассчитывается за каждый принятый или возвращенный товар и может доходить до полумиллиона рублей ежемесячно, в зависимости от локации склада и уровня загрузки. Окупаемость занимает около полугода.
Что касается партнерских фулфилмент-центров, минимальный порог инвестиций здесь начинается от 5 миллионов рублей - эти средства идут на аренду склада, организацию сортировки и другие затраты, добавила Козыркина. По ее словам, чистая прибыль от такого центра может составить от 3 миллионов в месяц, а окупаемость займет не менее года.
Эксперт отметила, что в сентябре-декабре возмещение затрат может ускориться, поскольку наступает сезон распродаж и предновогодний период, во время которых традиционно растет объем заказов и соответственно ускоряется возврат вложений.
По данным ассоциации, общее количество ПВЗ в России сегодня составляет почти 300 тысяч.
Как отметил директор по фулфилменту логистической компании ПЭК Михаил Петров, насыщение рынка ПВЗ в крупных городах ведет к перераспределению заказов и падению доходности каждой отдельной точки. В таких условиях открытие мини-логистических центров становится все менее интересным для предпринимателей: оно требует существенного увеличения затрат на приемку, хранение и сборку заказов.
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бизнес, финансы, россия
Открытие партнерского пункта выдачи заказов в России обойдется в 1 млн руб
Эксперт Козыркина: открытие партнерского пункта выдачи заказов обойдется в 1 млн руб
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Открытие партнерского пункта выдачи заказов (ПВЗ) в России сегодня может в среднем стоить до 1 миллиона рублей - в эту сумму входят ремонт помещения под требования маркетплейса, закупка складского оборудования и платежи до выхода точки на безубыточность, рассказала РИА Новости президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
"Средний объем вложений в партнерский пункт приема товаров составит до 1 миллиона рублей, включая ремонт и обустройство точки под требования маркетплейса, закупку минимального складского оборудования и ежемесячную плату до момента выхода в точку безубыточности (паушальный взнос и разовые платежи за доступ к платформе)", - сказала она.
При этом прибыль рассчитывается за каждый принятый или возвращенный товар и может доходить до полумиллиона рублей ежемесячно, в зависимости от локации склада и уровня загрузки. Окупаемость занимает около полугода.
Что касается партнерских фулфилмент-центров, минимальный порог инвестиций здесь начинается от 5 миллионов рублей - эти средства идут на аренду склада, организацию сортировки и другие затраты, добавила Козыркина. По ее словам, чистая прибыль от такого центра может составить от 3 миллионов в месяц, а окупаемость займет не менее года.
Эксперт отметила, что в сентябре-декабре возмещение затрат может ускориться, поскольку наступает сезон распродаж и предновогодний период, во время которых традиционно растет объем заказов и соответственно ускоряется возврат вложений.
По данным ассоциации, общее количество ПВЗ в России сегодня составляет почти 300 тысяч.
Как отметил директор по фулфилменту логистической компании ПЭК Михаил Петров, насыщение рынка ПВЗ в крупных городах ведет к перераспределению заказов и падению доходности каждой отдельной точки. В таких условиях открытие мини-логистических центров становится все менее интересным для предпринимателей: оно требует существенного увеличения затрат на приемку, хранение и сборку заказов.