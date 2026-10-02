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В Пакистане заявили об интересе к развитию отношений с Россией
В Пакистане заявили об интересе к развитию отношений с Россией - 02.10.2026, ПРАЙМ
В Пакистане заявили об интересе к развитию отношений с Россией
Пакистан проявляет огромный интерес к развитию отношений с Россией, считая ее одним из основополагающих партнеров, а также заинтересован в развитии... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T17:26+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Пакистан проявляет огромный интерес к развитию отношений с Россией, считая ее одним из основополагающих партнеров, а также заинтересован в развитии международного транспортного коридора "Север - Юг", сообщил министр энергетики Пакистана Аваис Легари. "Пакистан проявляет огромный интерес к развитию отношений с Россией, мы считаем ее одним из самых важных партнеров в регионе, даже в глобальном масштабе", - сказал он в интервью Sputnik. Легари подчеркнул, что сотрудничество с Россией необходимо для обеспечения мира, безопасности и экономической стабильности в регионе. "Коридор "Север-Юг" чрезвычайно важен для нашей экономики, для российской экономики, для Центральноазиатского региона и для Ирана. Мы считаем, что связь между Пакистаном и Центральной Азией в направлении России имеет решающее значение. Это дает вам доступ к водам Аравийского моря через Гвадар. Инфраструктура полностью подготовлена", - отметил министр.
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мировая экономика, пакистан, иран, центральная азия, sputnik
Мировая экономика, ПАКИСТАН, ИРАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Sputnik
В Пакистане заявили об интересе к развитию отношений с Россией
Легари: Пакистан заинтересован в развитии транспортного коридора "Север — Юг"
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Пакистан проявляет огромный интерес к развитию отношений с Россией, считая ее одним из основополагающих партнеров, а также заинтересован в развитии международного транспортного коридора "Север - Юг", сообщил министр энергетики Пакистана Аваис Легари.
"Пакистан проявляет огромный интерес к развитию отношений с Россией, мы считаем ее одним из самых важных партнеров в регионе, даже в глобальном масштабе", - сказал он в интервью Sputnik.
Легари подчеркнул, что сотрудничество с Россией необходимо для обеспечения мира, безопасности и экономической стабильности в регионе.
"Коридор "Север-Юг" чрезвычайно важен для нашей экономики, для российской экономики, для Центральноазиатского региона и для Ирана. Мы считаем, что связь между Пакистаном и Центральной Азией в направлении России имеет решающее значение. Это дает вам доступ к водам Аравийского моря через Гвадар. Инфраструктура полностью подготовлена", - отметил министр.