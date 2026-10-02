https://1prime.ru/20261002/pakistan-873919219.html

В Пакистане заявили об интересе к развитию отношений с Россией

В Пакистане заявили об интересе к развитию отношений с Россией - 02.10.2026, ПРАЙМ

В Пакистане заявили об интересе к развитию отношений с Россией

Пакистан проявляет огромный интерес к развитию отношений с Россией, считая ее одним из основополагающих партнеров, а также заинтересован в развитии... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T17:26+0300

2026-10-02T17:26+0300

2026-10-02T17:33+0300

мировая экономика

пакистан

иран

центральная азия

sputnik

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873919219.jpg?1790951599

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Пакистан проявляет огромный интерес к развитию отношений с Россией, считая ее одним из основополагающих партнеров, а также заинтересован в развитии международного транспортного коридора "Север - Юг", сообщил министр энергетики Пакистана​ Аваис Легари. "Пакистан проявляет огромный интерес к развитию отношений с Россией, мы считаем ее одним из самых важных партнеров в регионе, даже в глобальном масштабе", - сказал он в интервью Sputnik. Легари подчеркнул, что сотрудничество с Россией необходимо для обеспечения мира, безопасности и экономической стабильности в регионе. "Коридор "Север-Юг" чрезвычайно важен для нашей экономики, для российской экономики, для Центральноазиатского региона и для Ирана. Мы считаем, что связь между Пакистаном и Центральной Азией в направлении России имеет решающее значение. Это дает вам доступ к водам Аравийского моря через Гвадар. Инфраструктура полностью подготовлена", - отметил министр.

пакистан

иран

центральная азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, пакистан, иран, центральная азия, sputnik