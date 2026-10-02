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Пакистан пригласил Россию участвовать в развитии гидроэнергетики
Пакистан пригласил Россию участвовать в развитии гидроэнергетики - 02.10.2026, ПРАЙМ
Пакистан пригласил Россию участвовать в развитии гидроэнергетики
Пакистан хотел бы, чтобы российские компании приняли участие в развитии гидроэнергетической инфраструктуры страны, сообщил министр энергетики Пакистана Авайс... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T17:47+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Пакистан хотел бы, чтобы российские компании приняли участие в развитии гидроэнергетической инфраструктуры страны, сообщил министр энергетики Пакистана Авайс Легари. "Для развития этой инфраструктуры необходимы технологии, гидроэлектростанции, квалифицированные кадры, инженерные компетенции, технические специалисты и инженеры... Одна из российских организаций изучает возможности участия в развитии этой инфраструктуры... Мы хотели бы призвать наших российских друзей и партнеров принять активное участие в реализации этих и других подобных проектов", — сказал Легари в интервью Sputnik. По его словам, после недавнего обострения конфликта между США и Ираном энергетическая безопасность стала одним из главных приоритетов для большинства стран мира. Для Пакистана она может быть обеспечена благодаря развитию гидроэнергетики. Сейчас Пакистан проинвестировал гидроэнергетические проекты общей мощностью более 7,5 гигаватт, часть проектов уже находится на стадии реализации, заявил министр.
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Пакистан пригласил Россию участвовать в развитии гидроэнергетики
Легари: Пакистан хочет привлечь российские компании к развитию гидроэнергетики в стране
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Пакистан хотел бы, чтобы российские компании приняли участие в развитии гидроэнергетической инфраструктуры страны, сообщил министр энергетики Пакистана Авайс Легари.
"Для развития этой инфраструктуры необходимы технологии, гидроэлектростанции, квалифицированные кадры, инженерные компетенции, технические специалисты и инженеры... Одна из российских организаций изучает возможности участия в развитии этой инфраструктуры... Мы хотели бы призвать наших российских друзей и партнеров принять активное участие в реализации этих и других подобных проектов", — сказал Легари в интервью Sputnik.
По его словам, после недавнего обострения конфликта между США и Ираном энергетическая безопасность стала одним из главных приоритетов для большинства стран мира. Для Пакистана она может быть обеспечена благодаря развитию гидроэнергетики. Сейчас Пакистан проинвестировал гидроэнергетические проекты общей мощностью более 7,5 гигаватт, часть проектов уже находится на стадии реализации, заявил министр.