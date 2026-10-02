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Пакистан хочет возобновить работу металлургического комбината в Карачи
Пакистан хочет возобновить работу металлургического комбината в Карачи - 02.10.2026, ПРАЙМ
Пакистан хочет возобновить работу металлургического комбината в Карачи
Пакистан рассчитывает возобновить работу металлургического комбината Pakistan Steel Mills в Карачи при поддержке России, заявил министр энергетики Пакистана... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T18:17+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Пакистан рассчитывает возобновить работу металлургического комбината Pakistan Steel Mills в Карачи при поддержке России, заявил министр энергетики Пакистана Авайс Легари.
"Премьер-министр Шехбаз Шариф четко обозначил необходимость обратиться к российским партнерам с просьбой изучить этот проект и рассмотреть возможности внедрения новых технологий. Мы хотим возродить комбинат, вернуть ему былую мощь и вывести его на максимальный потенциал", — сказал Легари в интервью Sputnik.
Комбинат был возведен в 1970-е годы при активной поддержке СССР. Министр отметил, что этот проект сыграл очень важную роль в развитии экономики Пакистана, создал рабочие места и способствовал внедрению новых технологий.
Легари поделился, что предварительная оценка проекта уже проведена. Осталось завершить технические, финансовые и экологические исследования. Пакистанские власти рассчитывают, что к концу этого или в начале следующего года можно будет перейти к следующему этапу — заключению соглашений и принятию взаимных договорных обязательств.
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промышленность, пакистан, sputnik
Промышленность, ПАКИСТАН, Sputnik
Пакистан хочет возобновить работу металлургического комбината в Карачи
Министр энергетики Легари: Пакистан хочет возродить металлургический комбинат в Карачи
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Пакистан рассчитывает возобновить работу металлургического комбината Pakistan Steel Mills в Карачи при поддержке России, заявил министр энергетики Пакистана Авайс Легари.
"Премьер-министр Шехбаз Шариф четко обозначил необходимость обратиться к российским партнерам с просьбой изучить этот проект и рассмотреть возможности внедрения новых технологий. Мы хотим возродить комбинат, вернуть ему былую мощь и вывести его на максимальный потенциал", — сказал Легари в интервью Sputnik.
Комбинат был возведен в 1970-е годы при активной поддержке СССР. Министр отметил, что этот проект сыграл очень важную роль в развитии экономики Пакистана, создал рабочие места и способствовал внедрению новых технологий.
Легари поделился, что предварительная оценка проекта уже проведена. Осталось завершить технические, финансовые и экологические исследования. Пакистанские власти рассчитывают, что к концу этого или в начале следующего года можно будет перейти к следующему этапу — заключению соглашений и принятию взаимных договорных обязательств.