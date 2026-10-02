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В Подмосковье восстанавливают редкую суксунскую породу скота - 02.10.2026, ПРАЙМ
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В Подмосковье восстанавливают редкую суксунскую породу скота
В Подмосковье восстанавливают редкую суксунскую породу скота - 02.10.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье восстанавливают редкую суксунскую породу скота
Ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста приступают к восстановлению редкой суксунской породы крупного рогатого скота,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T17:01+0300
2026-10-02T17:01+0300
общество
московская область
подмосковье
пермский край
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста приступают к восстановлению редкой суксунской породы крупного рогатого скота, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. "Ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста из городского округа Подольск приступают к реализации уникального научного проекта по восстановлению отечественной суксунской породы крупного рогатого скота – редкой аборигенной породы, сохранившейся в ограниченном поголовье", - сказали в пресс-службе ведомства. По данным министерства, до конца 2026 года в подмосковный научный центр поступят коровы-доноры суксунской породы, от которых исследователи начнут получать эмбрионы с использованием замороженного семени юринских быков. Параллельно ученые завершают оформление необходимой разрешительной документации. Практический этап воспроизводства и закрепления исконного генома запланирован на 2027 год. В минсельхозпроде отметили, что подобные проекты имеют стратегическое значение для сохранения отечественных генетических ресурсов. В ведомстве рассказали, что суксунская порода традиционно разводится в Пермском крае, однако сегодня ее генофонд требует сохранения и восстановления: чистопородные быки-производители утрачены, а использование других пород приводит к постепенному размыванию уникальных характеристик. По информации министерства, проведенные геномные исследования подтвердили, что суксунский скот существенно отличается от других популяций красного и бурого скота и имеет наибольшее генетическое сходство с исчезнувшей юринской породой.
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общество , московская область, подмосковье, пермский край
Общество , Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Пермский край
17:01 02.10.2026
 
В Подмосковье восстанавливают редкую суксунскую породу скота

В Подмосковье восстанавливают редкую суксунскую породу крупного рогатого скота

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста приступают к восстановлению редкой суксунской породы крупного рогатого скота, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста из городского округа Подольск приступают к реализации уникального научного проекта по восстановлению отечественной суксунской породы крупного рогатого скота – редкой аборигенной породы, сохранившейся в ограниченном поголовье", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, до конца 2026 года в подмосковный научный центр поступят коровы-доноры суксунской породы, от которых исследователи начнут получать эмбрионы с использованием замороженного семени юринских быков. Параллельно ученые завершают оформление необходимой разрешительной документации. Практический этап воспроизводства и закрепления исконного генома запланирован на 2027 год.
В минсельхозпроде отметили, что подобные проекты имеют стратегическое значение для сохранения отечественных генетических ресурсов.
В ведомстве рассказали, что суксунская порода традиционно разводится в Пермском крае, однако сегодня ее генофонд требует сохранения и восстановления: чистопородные быки-производители утрачены, а использование других пород приводит к постепенному размыванию уникальных характеристик.
По информации министерства, проведенные геномные исследования подтвердили, что суксунский скот существенно отличается от других популяций красного и бурого скота и имеет наибольшее генетическое сходство с исчезнувшей юринской породой.
 
ОбществоМосковская областьПОДМОСКОВЬЕПермский край
 
 
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