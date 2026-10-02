https://1prime.ru/20261002/podmoskove-873917823.html
В Подмосковье восстанавливают редкую суксунскую породу скота
В Подмосковье восстанавливают редкую суксунскую породу скота - 02.10.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье восстанавливают редкую суксунскую породу скота
Ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста приступают к восстановлению редкой суксунской породы крупного рогатого скота,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T17:01+0300
2026-10-02T17:01+0300
2026-10-02T17:01+0300
общество
московская область
подмосковье
пермский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873917823.jpg?1790949703
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста приступают к восстановлению редкой суксунской породы крупного рогатого скота, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста из городского округа Подольск приступают к реализации уникального научного проекта по восстановлению отечественной суксунской породы крупного рогатого скота – редкой аборигенной породы, сохранившейся в ограниченном поголовье", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, до конца 2026 года в подмосковный научный центр поступят коровы-доноры суксунской породы, от которых исследователи начнут получать эмбрионы с использованием замороженного семени юринских быков. Параллельно ученые завершают оформление необходимой разрешительной документации. Практический этап воспроизводства и закрепления исконного генома запланирован на 2027 год.
В минсельхозпроде отметили, что подобные проекты имеют стратегическое значение для сохранения отечественных генетических ресурсов.
В ведомстве рассказали, что суксунская порода традиционно разводится в Пермском крае, однако сегодня ее генофонд требует сохранения и восстановления: чистопородные быки-производители утрачены, а использование других пород приводит к постепенному размыванию уникальных характеристик.
По информации министерства, проведенные геномные исследования подтвердили, что суксунский скот существенно отличается от других популяций красного и бурого скота и имеет наибольшее генетическое сходство с исчезнувшей юринской породой.
московская область
подмосковье
пермский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , московская область, подмосковье, пермский край
Общество , Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Пермский край
В Подмосковье восстанавливают редкую суксунскую породу скота
В Подмосковье восстанавливают редкую суксунскую породу крупного рогатого скота
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста приступают к восстановлению редкой суксунской породы крупного рогатого скота, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста из городского округа Подольск приступают к реализации уникального научного проекта по восстановлению отечественной суксунской породы крупного рогатого скота – редкой аборигенной породы, сохранившейся в ограниченном поголовье", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, до конца 2026 года в подмосковный научный центр поступят коровы-доноры суксунской породы, от которых исследователи начнут получать эмбрионы с использованием замороженного семени юринских быков. Параллельно ученые завершают оформление необходимой разрешительной документации. Практический этап воспроизводства и закрепления исконного генома запланирован на 2027 год.
В минсельхозпроде отметили, что подобные проекты имеют стратегическое значение для сохранения отечественных генетических ресурсов.
В ведомстве рассказали, что суксунская порода традиционно разводится в Пермском крае, однако сегодня ее генофонд требует сохранения и восстановления: чистопородные быки-производители утрачены, а использование других пород приводит к постепенному размыванию уникальных характеристик.
По информации министерства, проведенные геномные исследования подтвердили, что суксунский скот существенно отличается от других популяций красного и бурого скота и имеет наибольшее генетическое сходство с исчезнувшей юринской породой.