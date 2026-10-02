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Число турпоездок по "Золотому кольцу" превысило 17 миллионов

Число турпоездок по "Золотому кольцу" превысило 17 миллионов - 02.10.2026, ПРАЙМ

Число турпоездок по "Золотому кольцу" превысило 17 миллионов

Порядка 17,2 миллиона туристических поездок было совершено по регионам маршрута "Золотого кольца" в период с января по август 2026 года, что на 5,7% больше, чем | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:00+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Порядка 17,2 миллиона туристических поездок было совершено по регионам маршрута "Золотого кольца" в период с января по август 2026 года, что на 5,7% больше, чем в прошлом году, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР). "В регионы "Золотого кольца" за восемь месяцев 2026 года было совершено 17,2 миллиона поездок - это на 5,7% больше, чем годом ранее, и более чем вдвое выше среднероссийских темпов", - выяснили в ЦСР, проанализировав оперативные данные Росстата за восемь месяцев 2026 года. По данным ЦСР, на легендарный маршрут приходится 27,2% всех турпоездок по стране, из них 51% - в Москву. Отмечается, что наиболее заметный прирост обеспечили столица и Московская область. "Число интуристов, путешествовавших с января по август по "Золотому Кольцу", выросло на 8% год к году, до 2 миллиона человек — это 53,6% всего въездного турпотока", - добавили в ЦСР. Максимальный прирост иностранных путешественников был зафиксирован в Москве, Московской и Владимирской областях. Помимо этого, за восемь месяцев 2026 года в регионы "Серебряного ожерелья" было совершено 9 миллионов поездок, что на 2% больше, чем годом ранее. Так, Санкт-Петербург формирует 52,1% турпотока проекта, а лидерами по приросту стали Новгородская, Архангельская, Мурманская и Калининградская области. Количество иностранных туристов на Северо-Западе увеличилось на 8,4%, до 671,1 тысячи человек, отметили в ЦСР. "На регионы "Серебряного ожерелья" приходится 18,4% всех иностранных туристов в стране. Рост иностранного турпотока демонстрируют Калининградская, Псковская и Мурманская области", - заключили в Центре. "Серебряное ожерелье России" – историко-культурный и туристский проект, созданный в 2012 году по поручению президента РФ. Он объединяет все регионы Северо-Западного федерального округа. ЦСР сообщали в августе, что туристический поток по городам "Золотого кольца" в первом полугодии 2026 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,3 миллиона человек.

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бизнес, туризм, россия, москва, московская область, санкт-петербург, цср, росстат