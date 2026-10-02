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Погрузка на Октябрьской железной дороге в январе-сентябре снизилась на 0,5% - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Погрузка на Октябрьской железной дороге в январе-сентябре снизилась на 0,5%
Погрузка на Октябрьской железной дороге в январе-сентябре снизилась на 0,5% - 02.10.2026, ПРАЙМ
Погрузка на Октябрьской железной дороге в январе-сентябре снизилась на 0,5%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Погрузка на Октябрьской железной дороге (ОЖД) в январе-сентябре 2026 года снизилась на 0,5% по сравнению с аналогичным... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T02:12+0300
2026-10-02T02:12+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Погрузка на Октябрьской железной дороге (ОЖД) в январе-сентябре 2026 года снизилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 75,3 миллиона тонн грузов, сообщила ОЖД. "По оперативным данным, за январь-сентябрь 2026 года в границах Октябрьской железной дороги погружено 75,3 миллиона тонн грузов, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года", - говорится в сообщении. В том числе погрузка химических и минеральных удобрений возросла на 0,3% - до 19,7 миллиона тонн, железной и марганцевой руды - на 4,6%, до 18,5 миллионов тонн, строительных грузов - на 10,5%, до 18,3 миллионов тонн, лесных грузов - на 12,8%, до 2,4 миллиона тонн, руды цветной и серного сырья - в 1,2 раза, до 216,6 тысячи тонн. В сентябре 2026 года на территории ОЖД было погружено 9,1 миллиона тонн грузов, что на 4,6% больше, чем в сентябре прошлого года.
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РОССИЯ
02:12 02.10.2026
 
Погрузка на Октябрьской железной дороге в январе-сентябре снизилась на 0,5%

Погрузка на Октябрьской железной дороге в январе-сентябре снизилась на 0,5%

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Погрузка на Октябрьской железной дороге (ОЖД) в январе-сентябре 2026 года снизилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 75,3 миллиона тонн грузов, сообщила ОЖД.
"По оперативным данным, за январь-сентябрь 2026 года в границах Октябрьской железной дороги погружено 75,3 миллиона тонн грузов, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года", - говорится в сообщении.
В том числе погрузка химических и минеральных удобрений возросла на 0,3% - до 19,7 миллиона тонн, железной и марганцевой руды - на 4,6%, до 18,5 миллионов тонн, строительных грузов - на 10,5%, до 18,3 миллионов тонн, лесных грузов - на 12,8%, до 2,4 миллиона тонн, руды цветной и серного сырья - в 1,2 раза, до 216,6 тысячи тонн.
В сентябре 2026 года на территории ОЖД было погружено 9,1 миллиона тонн грузов, что на 4,6% больше, чем в сентябре прошлого года.
 
РОССИЯ
 
 
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