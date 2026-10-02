https://1prime.ru/20261002/pogruzka-873886094.html

Погрузка на Октябрьской железной дороге в январе-сентябре снизилась на 0,5%

Погрузка на Октябрьской железной дороге в январе-сентябре снизилась на 0,5% - 02.10.2026, ПРАЙМ

Погрузка на Октябрьской железной дороге в январе-сентябре снизилась на 0,5%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Погрузка на Октябрьской железной дороге (ОЖД) в январе-сентябре 2026 года снизилась на 0,5% по сравнению с аналогичным... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T02:12+0300

2026-10-02T02:12+0300

2026-10-02T02:12+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873886094.jpg?1790896321

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Погрузка на Октябрьской железной дороге (ОЖД) в январе-сентябре 2026 года снизилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 75,3 миллиона тонн грузов, сообщила ОЖД. "По оперативным данным, за январь-сентябрь 2026 года в границах Октябрьской железной дороги погружено 75,3 миллиона тонн грузов, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года", - говорится в сообщении. В том числе погрузка химических и минеральных удобрений возросла на 0,3% - до 19,7 миллиона тонн, железной и марганцевой руды - на 4,6%, до 18,5 миллионов тонн, строительных грузов - на 10,5%, до 18,3 миллионов тонн, лесных грузов - на 12,8%, до 2,4 миллиона тонн, руды цветной и серного сырья - в 1,2 раза, до 216,6 тысячи тонн. В сентябре 2026 года на территории ОЖД было погружено 9,1 миллиона тонн грузов, что на 4,6% больше, чем в сентябре прошлого года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия