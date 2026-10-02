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Поступления в бюджет Украины на 44% состоят из иностранного финансирования - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Поступления в бюджет Украины на 44% состоят из иностранного финансирования
Поступления в бюджет Украины на 44% состоят из иностранного финансирования - 02.10.2026, ПРАЙМ
Поступления в бюджет Украины на 44% состоят из иностранного финансирования
Поступления в государственный бюджет Украины в следующем году более чем на 44% состоят из иностранного финансирования, свидетельствуют данные украинского... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T02:48+0300
2026-10-02T02:48+0300
финансы
мировая экономика
украина
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Поступления в государственный бюджет Украины в следующем году более чем на 44% состоят из иностранного финансирования, свидетельствуют данные украинского минфина, которые проанализировало РИА Новости. Министерство финансов Украины опубликовало презентацию с проектом государственного бюджета на следующий год. В разделе, посвященному доходам и их источникам, указано, что запланированные поступления в украинский бюджет в 2027 году составят 5648 миллиардов гривен (125 миллиардов долларов). По сообщению ведомства, из этих денег 3155 миллиардов гривен поступят из внутренних источников, таких как налоги, таможенные платежи и другое. Оставшиеся 2493 миллиарда гривен (55 миллиардов долларов), или более 44% от общей суммы доходов бюджета Украины, по информации минфина, составит иностранное финансирование, причем ведомство называет их "грантами". По информации ведомства, в 2027 году Украина намерена получить кредиты и гранты по программам Ukraine Support Loan (USL), Ukraine Facility (UF) и Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Займы Украина рассчитывает возвращать не из собственных средств, а за счет российских активов. Поэтому в представленном минфином Украины прогнозе кредиты учитываются в составе доходов государственного бюджета.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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финансы, мировая экономика, украина
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА
02:48 02.10.2026
 
Поступления в бюджет Украины на 44% состоят из иностранного финансирования

Минфин Украины: поступления в бюджет на 44% состоят из иностранного финансирования

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Поступления в государственный бюджет Украины в следующем году более чем на 44% состоят из иностранного финансирования, свидетельствуют данные украинского минфина, которые проанализировало РИА Новости.
Министерство финансов Украины опубликовало презентацию с проектом государственного бюджета на следующий год. В разделе, посвященному доходам и их источникам, указано, что запланированные поступления в украинский бюджет в 2027 году составят 5648 миллиардов гривен (125 миллиардов долларов).
По сообщению ведомства, из этих денег 3155 миллиардов гривен поступят из внутренних источников, таких как налоги, таможенные платежи и другое. Оставшиеся 2493 миллиарда гривен (55 миллиардов долларов), или более 44% от общей суммы доходов бюджета Украины, по информации минфина, составит иностранное финансирование, причем ведомство называет их "грантами".
По информации ведомства, в 2027 году Украина намерена получить кредиты и гранты по программам Ukraine Support Loan (USL), Ukraine Facility (UF) и Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Займы Украина рассчитывает возвращать не из собственных средств, а за счет российских активов. Поэтому в представленном минфином Украины прогнозе кредиты учитываются в составе доходов государственного бюджета.
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНА
 
 
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