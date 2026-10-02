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Правительство планирует дополнительные меры поддержки вывоза зерна - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство планирует дополнительные меры поддержки вывоза зерна
Правительство планирует дополнительные меры поддержки вывоза зерна - 02.10.2026, ПРАЙМ
Правительство планирует дополнительные меры поддержки вывоза зерна
Правительство РФ планирует дополнительные меры финансовой поддержки вывоза зерна из российских регионов, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:56+0300
2026-10-02T16:02+0300
сельское хозяйство
россия
валентина матвиенко
александр новак
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Правительство РФ планирует дополнительные меры финансовой поддержки вывоза зерна из российских регионов, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Десять миллиардов были выделены и распределены между регионами на поддержку логистики новой по вывозу зерна. Они уже закончились. Сейчас правительство планирует выделить следующие", - отметила Матвиенко на заседании палаты с участием вице-премьера РФ Александра Новака.По ее словам, идет правильный, отработанный процесс."Но чтобы не было сбоев и чтобы не пострадали хлеборобы", - пояснила политик.По ее словам, в ситуации с убранным зерном есть проблема: к ним обратились несколько губернаторов с просьбой оказать содействие в его вывозе и продаже."Мы в контакте и с (вице-премьером РФ) Патрушевым Дмитрием Николаевичем, и (главой Минсельхоза РФ) Лут Оксаной Николаевной. Я убедилась, что есть четкие меры поддержки наших хлеборобов с тем, чтобы не сорвать озимые, с тем, чтобы они могли получить средства, которые они затратили для выращивания зерновых", - отметила Матвиенко.Спикер СФ отметила, что правительство принимает ежедневные предметные меры по поручению президента."Низко кланяться этим людям в пояс и благодарить их за то, что они работают на земле. И несмотря на все проблемы, и в том числе погодные, они вырастили такой замечательный урожай. Значит, сейчас наша задача их поддержать, поблагодарить и продолжать оказывать поддержку", - сказала Матвиенко.Патрушев ранее отмечал, что проработан комплекс мер поддержки, и некоторые уже реализуются. Так, правительство в конце августа дополнительно выделило порядка 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции из субъектов с традиционно высокими объемами урожая. Кроме того, пошлины на экспорт зерна будут аннулированы, а предельный размер пошлины на растительное масло и шрот зафиксированы на уровне августа 2026 года.
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сельское хозяйство, россия, валентина матвиенко, александр новак, дмитрий патрушев
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Валентина Матвиенко, Александр Новак, Дмитрий Патрушев
14:56 02.10.2026 (обновлено: 16:02 02.10.2026)
 
Правительство планирует дополнительные меры поддержки вывоза зерна

Матвиенко: правительство планирует дополнительные меры поддержки вывоза зерна из регионов

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Правительство РФ планирует дополнительные меры финансовой поддержки вывоза зерна из российских регионов, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Десять миллиардов были выделены и распределены между регионами на поддержку логистики новой по вывозу зерна. Они уже закончились. Сейчас правительство планирует выделить следующие", - отметила Матвиенко на заседании палаты с участием вице-премьера РФ Александра Новака.
По ее словам, идет правильный, отработанный процесс.
"Но чтобы не было сбоев и чтобы не пострадали хлеборобы", - пояснила политик.
По ее словам, в ситуации с убранным зерном есть проблема: к ним обратились несколько губернаторов с просьбой оказать содействие в его вывозе и продаже.
"Мы в контакте и с (вице-премьером РФ) Патрушевым Дмитрием Николаевичем, и (главой Минсельхоза РФ) Лут Оксаной Николаевной. Я убедилась, что есть четкие меры поддержки наших хлеборобов с тем, чтобы не сорвать озимые, с тем, чтобы они могли получить средства, которые они затратили для выращивания зерновых", - отметила Матвиенко.
Спикер СФ отметила, что правительство принимает ежедневные предметные меры по поручению президента.
"Низко кланяться этим людям в пояс и благодарить их за то, что они работают на земле. И несмотря на все проблемы, и в том числе погодные, они вырастили такой замечательный урожай. Значит, сейчас наша задача их поддержать, поблагодарить и продолжать оказывать поддержку", - сказала Матвиенко.
Патрушев ранее отмечал, что проработан комплекс мер поддержки, и некоторые уже реализуются. Так, правительство в конце августа дополнительно выделило порядка 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции из субъектов с традиционно высокими объемами урожая. Кроме того, пошлины на экспорт зерна будут аннулированы, а предельный размер пошлины на растительное масло и шрот зафиксированы на уровне августа 2026 года.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯВалентина МатвиенкоАлександр НовакДмитрий Патрушев
 
 
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