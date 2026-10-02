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Более 140 миллионов человек установили приложение "Макс"
Более 140 миллионов человек установили приложение "Макс" - 02.10.2026, ПРАЙМ
Более 140 миллионов человек установили приложение "Макс"
Более 140 миллионов человек, включая граждан СНГ, установили приложение "Макс" с момента его запуска, а ежедневная аудитория национальной платформы превысила 90 | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:17+0300
2026-10-02T13:17+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Более 140 миллионов человек, включая граждан СНГ, установили приложение "Макс" с момента его запуска, а ежедневная аудитория национальной платформы превысила 90 миллионов пользователей, сообщили в пресс-службе платформы.
"Ежедневная аудитория "Макс" превысила 90 миллионов пользователей. С момента запуска приложение установили более 140 миллионов человек, включая аудиторию в СНГ", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что в среднем пользователи отправляют более 1,9 миллиарда сообщений в сутки и совершают порядка 34 миллионов звонков.
По данным пресс-службы, за год в национальном мессенджере создано более 15 миллионов приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией в 570 миллионов подписчиков.
При этом количество иностранных пользователей в "Максе" превысило 11,5 миллиона. Отмечается, что Узбекистан возглавил список пяти государств-лидеров. На втором месте - Казахстан, за ним следуют Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.
Кроме того, цифровой ID для подтверждения статуса, возраста и льгот создали порядка 10 миллионов пользователей.
"С помощью сервиса можно заселиться в три тысячи российских отелей и подтвердить возраст в 100 тысячах магазинов без бумажного паспорта, а также получить доступные льготы в учреждениях культуры или при покупке транспортных билетов", - заключили в пресс-службе.
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технологии, узбекистан, казахстан, белоруссия, снг
Технологии, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, СНГ
Более 140 миллионов человек установили приложение "Макс"
Более 140 миллионов человек установили приложение "Макс" с момента запуска
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Более 140 миллионов человек, включая граждан СНГ, установили приложение "Макс" с момента его запуска, а ежедневная аудитория национальной платформы превысила 90 миллионов пользователей, сообщили в пресс-службе платформы.
"Ежедневная аудитория "Макс" превысила 90 миллионов пользователей. С момента запуска приложение установили более 140 миллионов человек, включая аудиторию в СНГ", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что в среднем пользователи отправляют более 1,9 миллиарда сообщений в сутки и совершают порядка 34 миллионов звонков.
По данным пресс-службы, за год в национальном мессенджере создано более 15 миллионов приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией в 570 миллионов подписчиков.
При этом количество иностранных пользователей в "Максе" превысило 11,5 миллиона. Отмечается, что Узбекистан возглавил список пяти государств-лидеров. На втором месте - Казахстан, за ним следуют Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.
Кроме того, цифровой ID для подтверждения статуса, возраста и льгот создали порядка 10 миллионов пользователей.
"С помощью сервиса можно заселиться в три тысячи российских отелей и подтвердить возраст в 100 тысячах магазинов без бумажного паспорта, а также получить доступные льготы в учреждениях культуры или при покупке транспортных билетов", - заключили в пресс-службе.