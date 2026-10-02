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В банке "Дом.РФ" спрогнозировали снижение продаж новостроек в 2027 году
В банке "Дом.РФ" спрогнозировали снижение продаж новостроек в 2027 году - 02.10.2026, ПРАЙМ
В банке "Дом.РФ" спрогнозировали снижение продаж новостроек в 2027 году
Продажи жилья в российских новостройках в 2027 году будут снижены, рассказал на форуме 100+ Technobuild вице-президент - директор подразделения "Региональный... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:28+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи жилья в российских новостройках в 2027 году будут снижены, рассказал на форуме 100+ Technobuild вице-президент - директор подразделения "Региональный корпоративный бизнес" банка "Дом.РФ" Александр Чобан. "Взгляд в будущее, что продажи в следующем году будут, вероятно, меньше", - отметил он. По словам Чобана, это может быть обусловлено снижением спроса, который застройщики в последние годы перестали стимулировать. "Государство так сильно поддерживало спрос, и в какой-то степени ряд застройщиков стали расслабляться. Нам прям признавались собственники бизнеса, что генеральные директора, что отдел продаж становился оформителями. То есть они не вели воронку, не работали с холодными какими-то лидами, не отрабатывали возражения. И это тоже немаловажно. А на текущем рынке, который более конкурентен, покупатель становится более требовательным", - добавил он.
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недвижимость, бизнес, дом.рф
Недвижимость, Бизнес, Дом.РФ
В банке "Дом.РФ" спрогнозировали снижение продаж новостроек в 2027 году
Чобан: продажи жилья в российских новостройках в 2027 году будут снижены
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи жилья в российских новостройках в 2027 году будут снижены, рассказал на форуме 100+ Technobuild вице-президент - директор подразделения "Региональный корпоративный бизнес" банка "Дом.РФ" Александр Чобан.
"Взгляд в будущее, что продажи в следующем году будут, вероятно, меньше", - отметил он.
По словам Чобана, это может быть обусловлено снижением спроса, который застройщики в последние годы перестали стимулировать.
"Государство так сильно поддерживало спрос, и в какой-то степени ряд застройщиков стали расслабляться. Нам прям признавались собственники бизнеса, что генеральные директора, что отдел продаж становился оформителями. То есть они не вели воронку, не работали с холодными какими-то лидами, не отрабатывали возражения. И это тоже немаловажно. А на текущем рынке, который более конкурентен, покупатель становится более требовательным", - добавил он.