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В банке "Дом.РФ" спрогнозировали снижение продаж новостроек в 2027 году

В банке "Дом.РФ" спрогнозировали снижение продаж новостроек в 2027 году - 02.10.2026, ПРАЙМ

В банке "Дом.РФ" спрогнозировали снижение продаж новостроек в 2027 году

Продажи жилья в российских новостройках в 2027 году будут снижены, рассказал на форуме 100+ Technobuild вице-президент - директор подразделения "Региональный... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:28+0300

2026-10-02T14:28+0300

2026-10-02T14:38+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи жилья в российских новостройках в 2027 году будут снижены, рассказал на форуме 100+ Technobuild вице-президент - директор подразделения "Региональный корпоративный бизнес" банка "Дом.РФ" Александр Чобан. "Взгляд в будущее, что продажи в следующем году будут, вероятно, меньше", - отметил он. По словам Чобана, это может быть обусловлено снижением спроса, который застройщики в последние годы перестали стимулировать. "Государство так сильно поддерживало спрос, и в какой-то степени ряд застройщиков стали расслабляться. Нам прям признавались собственники бизнеса, что генеральные директора, что отдел продаж становился оформителями. То есть они не вели воронку, не работали с холодными какими-то лидами, не отрабатывали возражения. И это тоже немаловажно. А на текущем рынке, который более конкурентен, покупатель становится более требовательным", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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