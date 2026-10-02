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В Госдуме оценили проект бюджета на 2027-2029 годы

В Госдуме оценили проект бюджета на 2027-2029 годы - 02.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме оценили проект бюджета на 2027-2029 годы

Проект федерального бюджета на 2027-2029 годы должен обеспечивать развитие страны, считает депутат Госдумы Николай Стариков ("Справедливая Россия"). | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T18:05+0300

2026-10-02T18:05+0300

2026-10-02T18:07+0300

россия

финансы

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2027-2029 годы должен обеспечивать развитие страны, считает депутат Госдумы Николай Стариков ("Справедливая Россия"). Правительство в среду внесло проект в Госдуму. Ключевыми приоритетами бюджета являются социальные обязательства, включая поддержку семей с детьми, здравоохранение и образование, помощь участникам специальной военной операции и их близким, оборона и безопасность, а также национальные цели, в том числе технологическое лидерство и развитие инфраструктуры. "Безусловно, необходимо, чтобы этот бюджет был бюджетом развития страны, о чем тоже много в своем выступлении сказал наш президент. Он говорил о новом инвестиционном цикле, и это тоже сейчас наша фракция будет, внимательно изучая бюджет, взвешивать и смотреть, как это соответствует тем направлениям развития страны, о которых говорил президент", - сказал Стариков РИА Новости. По его словам, сейчас идет процесс изучения бюджета - это около 4,7 тысячи страниц расчетов и текстов, поэтому сначала его надо внимательно изучить. Депутат отметил, что после этого у фракции, вероятно, возникнут предложения по улучшению проекта. Стариков подчеркнул, что главное - это социальные обязательства. По его мнению, очень важно посмотреть, чтобы под каждым из них был соответствующий источник финансирования и чтобы ничего не было забыто, а цифры "бились". "Конечно, очень важно, чтобы были покрыты все необходимые расходы для обороны и специальной военной операции", - добавил парламентарий.

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россия, финансы