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Просрочка по ипотеке на вторичное жилье в России выросла на 29%

Просрочка по ипотеке на вторичное жилье в России выросла на 29% - 02.10.2026, ПРАЙМ

Просрочка по ипотеке на вторичное жилье в России выросла на 29%

Объем просроченной задолженности по ипотеке на вторичное жилье вырос в России за январь-август 2026 года на 29% - до 244 миллиардов рублей, сообщила... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T15:30+0300

2026-10-02T15:30+0300

2026-10-02T15:30+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Объем просроченной задолженности по ипотеке на вторичное жилье вырос в России за январь-август 2026 года на 29% - до 244 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба коллекторского агентства "Долговой консультант". "По итогам восьми месяцев 2026 года объем просроченной ипотечной задолженности на покупку готового жилья в РФ (неплатежи более 90 дней за вычетом данных по ипотеке на покупку строящегося жилья) достиг 244,4 миллиарда рублей, увеличившись за январь-август на 29% (+54,5 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, в среднем объем неплатежей увеличивается по 6,8 миллиарда рублей ежемесячно. "Это серьезные темпы. Пересчитывая в среднюю стоимость квадратного метра на вторичке в 209 тысяч рублей и типовой размер квартиры в 40 квадратных метров, можно предположить, что каждый месяц в стране перестают платить по ипотеке еще по 813 семей", - приводятся в сообщении слова гендиректора агентства Дениса Аксенова. Среди регионов, по данным компании, самый большой объем просроченной задолженности отмечен в Москве (27,8 миллиарда рублей, +18% за восемь месяцев), Московской области (25,4 миллиарда, +28%), Краснодарском крае (19,3 миллиарда рублей, +45%).

москва

московская область

краснодарский край

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недвижимость, бизнес, россия, москва, московская область, краснодарский край