https://1prime.ru/20261002/radiostantsiya-873903305.html

"Радиостанция Судного дня" передала два странных сообщения

"Радиостанция Судного дня" передала два странных сообщения - 02.10.2026, ПРАЙМ

"Радиостанция Судного дня" передала два странных сообщения

Два странных сообщения прозвучали в пятницу в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", сообщает Telegram-канал "УВБ-76 эфир",... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T13:42+0300

2026-10-02T13:42+0300

2026-10-02T13:42+0300

радиостанция "судного дня"

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Два странных сообщения прозвучали в пятницу в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", сообщает Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность радиостанции. Первое странное сообщение в пятницу было зафиксировано в 10.50 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Акушерка". Вторым странным сообщением в пятницу было "Метиленовый", прозвучавший в 11.21 мск. Всего за неделю было зафиксировано шесть сигналов. Самыми необычными сообщениями были "Накопитель" 28 сентября в 07.08 мск, "Балетоманка" 1 октября в 07.12 мск и "Акушерка" 2 октября в 10.50 мск. УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".

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радиостанция "судного дня"