https://1prime.ru/20261002/ran-873886907.html
В РАН назвали создание подводных роботов перспективным направлением
В РАН назвали создание подводных роботов перспективным направлением - 02.10.2026, ПРАЙМ
В РАН назвали создание подводных роботов перспективным направлением
Создание подводных роботов для добычи ресурсов и подводных заводов для их переработки является перспективным направлением в освоении Мирового океана, рассказал... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T05:21+0300
2026-10-02T05:21+0300
2026-10-02T05:21+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - ПРАЙМ. Создание подводных роботов для добычи ресурсов и подводных заводов для их переработки является перспективным направлением в освоении Мирового океана, рассказал РИА Новости вице-президент РАН, председатель Дальневосточного отделения РАН, академик Юрий Кульчин.
Ранее в интервью РИА Новости Кульчин рассказывал, что специалисты ДВО РАН готовят концепцию федеральной программы научных исследований "Перспективные методы и средства изучения и освоения ресурсов Мирового океана".
Кульчин отметил, что исследование океана на больших глубинах должно проводиться с использованием подводных роботов с искусственным интеллектом.
"Важно создавать такие робототехнические системы, которые могут исследовать океан и разрабатывать ресурсы. Есть проблема, связанная с поиском специальных материалов, которые способны работать в таких условиях, поиском механизмов, которые могут работать в этой среде, а также возможностью получения энергии для роботов. Сейчас мы в этом направлении очень плотно работаем", - рассказал Кульчин.
По его словам, поднимать на поверхность необработанные ресурсы, добытые на больших глубинах, нерационально.
"Поэтому на дне надо создавать новые автоматизированные заводы - подводные заводы. Это - будущее, конечно, но это надо делать. И в этом направлении сейчас мы активно работаем. Думаю, что это уже ближайшие перспективы, потому что мы исчерпали много ресурсов на Земле, и взять их можно сейчас только в океане. Поэтому это вопрос десятилетий", - добавил ученый.
Говоря о концепции федеральной программы "Перспективные методы и средства изучения и освоения ресурсов Мирового океана", он отметил, что она уже сформирована.
"Теперь наша задача - максимально работать с министерствами - заинтересантами этой программы. Мы передали ее в министерство природных ресурсов и сейчас взаимодействуем с Агентством по рыболовству. Отделение начало работать с компаниями, которые занимаются разработкой нефти и газовых месторождений на шельфе", - сказал Кульчин.
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технологии, ран
В РАН назвали создание подводных роботов перспективным направлением
Вице-президент РАН Кульчин назвал создание подводных роботов перспективным направлением
ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - ПРАЙМ. Создание подводных роботов для добычи ресурсов и подводных заводов для их переработки является перспективным направлением в освоении Мирового океана, рассказал РИА Новости вице-президент РАН, председатель Дальневосточного отделения РАН, академик Юрий Кульчин.
Ранее в интервью РИА Новости Кульчин рассказывал, что специалисты ДВО РАН готовят концепцию федеральной программы научных исследований "Перспективные методы и средства изучения и освоения ресурсов Мирового океана".
Кульчин отметил, что исследование океана на больших глубинах должно проводиться с использованием подводных роботов с искусственным интеллектом.
"Важно создавать такие робототехнические системы, которые могут исследовать океан и разрабатывать ресурсы. Есть проблема, связанная с поиском специальных материалов, которые способны работать в таких условиях, поиском механизмов, которые могут работать в этой среде, а также возможностью получения энергии для роботов. Сейчас мы в этом направлении очень плотно работаем", - рассказал Кульчин.
По его словам, поднимать на поверхность необработанные ресурсы, добытые на больших глубинах, нерационально.
"Поэтому на дне надо создавать новые автоматизированные заводы - подводные заводы. Это - будущее, конечно, но это надо делать. И в этом направлении сейчас мы активно работаем. Думаю, что это уже ближайшие перспективы, потому что мы исчерпали много ресурсов на Земле, и взять их можно сейчас только в океане. Поэтому это вопрос десятилетий", - добавил ученый.
Говоря о концепции федеральной программы "Перспективные методы и средства изучения и освоения ресурсов Мирового океана", он отметил, что она уже сформирована.
"Теперь наша задача - максимально работать с министерствами - заинтересантами этой программы. Мы передали ее в министерство природных ресурсов и сейчас взаимодействуем с Агентством по рыболовству. Отделение начало работать с компаниями, которые занимаются разработкой нефти и газовых месторождений на шельфе", - сказал Кульчин.