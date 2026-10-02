https://1prime.ru/20261002/reshetnikov--873890109.html
Решетников назвал затягивание реформы ВТО проблемой для всех стран
Решетников назвал затягивание реформы ВТО проблемой для всех стран - 02.10.2026, ПРАЙМ
Решетников назвал затягивание реформы ВТО проблемой для всех стран
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что затягивание реформы Всемирной торговой организации (ВТО) является проблемой для всех стран. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:49+0300
2026-10-02T09:49+0300
2026-10-02T09:49+0300
мировая экономика
максим решетников
вто
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873890109.jpg?1790923792
МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что затягивание реформы Всемирной торговой организации (ВТО) является проблемой для всех стран. Ранее на полях встречи министров торговли "Большой двадцатки" (G20) в Милуоки российский министр указывал на необходимость прилагать усилия к развитию и сохранению ВТО. "Сейчас реформа ВТО, как вы знаете, буксует, и это такая большая проблема, наверное, для всех", – сказал Решетников журналистам. Он подчеркнул, что большинство стран-участниц G20 согласны с тем, что вопросы международной торговли должны решаться именно в рамках ВТО. Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, максим решетников, вто
Мировая экономика, Максим Решетников, ВТО
Решетников назвал затягивание реформы ВТО проблемой для всех стран
Глава МЭР Решетников: реформа ВТО буксует, это большая проблема для всех стран
МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что затягивание реформы Всемирной торговой организации (ВТО) является проблемой для всех стран.
Ранее на полях встречи министров торговли "Большой двадцатки" (G20) в Милуоки российский министр указывал на необходимость прилагать усилия к развитию и сохранению ВТО
.
"Сейчас реформа ВТО, как вы знаете, буксует, и это такая большая проблема, наверное, для всех", – сказал Решетников
журналистам.
Он подчеркнул, что большинство стран-участниц G20 согласны с тем, что вопросы международной торговли должны решаться именно в рамках ВТО.
Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября.