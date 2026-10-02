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Решетников назвал затягивание реформы ВТО проблемой для всех стран

Решетников назвал затягивание реформы ВТО проблемой для всех стран - 02.10.2026, ПРАЙМ

Решетников назвал затягивание реформы ВТО проблемой для всех стран

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что затягивание реформы Всемирной торговой организации (ВТО) является проблемой для всех стран. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T09:49+0300

2026-10-02T09:49+0300

2026-10-02T09:49+0300

мировая экономика

максим решетников

вто

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МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что затягивание реформы Всемирной торговой организации (ВТО) является проблемой для всех стран. Ранее на полях встречи министров торговли "Большой двадцатки" (G20) в Милуоки российский министр указывал на необходимость прилагать усилия к развитию и сохранению ВТО. "Сейчас реформа ВТО, как вы знаете, буксует, и это такая большая проблема, наверное, для всех", – сказал Решетников журналистам. Он подчеркнул, что большинство стран-участниц G20 согласны с тем, что вопросы международной торговли должны решаться именно в рамках ВТО. Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября.

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мировая экономика, максим решетников, вто