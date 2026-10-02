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Решетников назвал затягивание реформы ВТО проблемой для всех стран - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Решетников назвал затягивание реформы ВТО проблемой для всех стран
Решетников назвал затягивание реформы ВТО проблемой для всех стран - 02.10.2026, ПРАЙМ
Решетников назвал затягивание реформы ВТО проблемой для всех стран
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что затягивание реформы Всемирной торговой организации (ВТО) является проблемой для всех стран. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:49+0300
2026-10-02T09:49+0300
мировая экономика
максим решетников
вто
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МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что затягивание реформы Всемирной торговой организации (ВТО) является проблемой для всех стран. Ранее на полях встречи министров торговли "Большой двадцатки" (G20) в Милуоки российский министр указывал на необходимость прилагать усилия к развитию и сохранению ВТО. "Сейчас реформа ВТО, как вы знаете, буксует, и это такая большая проблема, наверное, для всех", – сказал Решетников журналистам. Он подчеркнул, что большинство стран-участниц G20 согласны с тем, что вопросы международной торговли должны решаться именно в рамках ВТО. Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября.
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мировая экономика, максим решетников, вто
Мировая экономика, Максим Решетников, ВТО
09:49 02.10.2026
 
Решетников назвал затягивание реформы ВТО проблемой для всех стран

Глава МЭР Решетников: реформа ВТО буксует, это большая проблема для всех стран

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МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что затягивание реформы Всемирной торговой организации (ВТО) является проблемой для всех стран.
Ранее на полях встречи министров торговли "Большой двадцатки" (G20) в Милуоки российский министр указывал на необходимость прилагать усилия к развитию и сохранению ВТО.
"Сейчас реформа ВТО, как вы знаете, буксует, и это такая большая проблема, наверное, для всех", – сказал Решетников журналистам.
Он подчеркнул, что большинство стран-участниц G20 согласны с тем, что вопросы международной торговли должны решаться именно в рамках ВТО.
Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября.
 
Мировая экономикаМаксим РешетниковВТО
 
 
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