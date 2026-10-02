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Решетников не встречался с торговым представителем США на встрече G20
Решетников не встречался с торговым представителем США на встрече G20 - 02.10.2026, ПРАЙМ
Решетников не встречался с торговым представителем США на встрече G20
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что не встречался с торговым представителем США Джеймисоном Гриром на полях встречи министров "Большой | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:50+0300
2026-10-02T09:50+0300
2026-10-02T09:50+0300
мировая экономика
россия
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МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что не встречался с торговым представителем США Джеймисоном Гриром на полях встречи министров "Большой двадцатки" (G20) в Милуоки. "Нет", – ответил Решетников журналистам на вопрос о том, были ли у него встречи с Гриром. Ранее министр заявил, что российская делегация поддерживает рабочие контакты с американскими коллегами в Милуоки. Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли стран "Большой двадцатки", которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября.
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мировая экономика, россия, сша, максим решетников
Мировая экономика, РОССИЯ, США, Максим Решетников
Решетников не встречался с торговым представителем США на встрече G20
Решетников не встречался с торговым представителем США Гриром на встрече G20 в Милуоки
МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что не встречался с торговым представителем США Джеймисоном Гриром на полях встречи министров "Большой двадцатки" (G20) в Милуоки.
"Нет", – ответил Решетников
журналистам на вопрос о том, были ли у него встречи с Гриром.
Ранее министр заявил, что российская делегация поддерживает рабочие контакты с американскими коллегами в Милуоки.
Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли стран "Большой двадцатки", которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября.