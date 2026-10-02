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Решетников: министры G20 на встречах в Милуоки придерживались повестки

Решетников: министры G20 на встречах в Милуоки придерживались повестки - 02.10.2026, ПРАЙМ

Решетников: министры G20 на встречах в Милуоки придерживались повестки

Министры торговли стран-участниц "Большой двадцатки" (G20) на встречах в Милуоки придерживались заранее обозначенных вопросов, заявил глава Минэкономразвития... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T08:15+0300

2026-10-02T08:15+0300

2026-10-02T08:15+0300

мировая экономика

сша

максим решетников

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МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. Министры торговли стран-участниц "Большой двадцатки" (G20) на встречах в Милуоки придерживались заранее обозначенных вопросов, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября. "Придерживались той повестки, которая была обозначена", – ответил Решетников журналистам на вопрос о том, поднимался ли вопрос вторичных пошлин и санкции. В июле США ввели дополнительные пошлины в размере 10% и 12,5% на импорт из 60 ключевых стран-партнеров, обвинив их в отсутствии действенных мер против ввоза товаров, произведенных с применением принудительного труда. Россия попала в группу государств, для которых установлена повышенная ставка в 12,5%, охватывающая подавляющее большинство категорий поставляемой продукции. Новые пошлины заменили собой временную глобальную 10-процентную пошлину Трампа, введенную на 150 дней после отмены Верховным судом прежних пошлин и истекших в июле.

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мировая экономика, сша, максим решетников, верховный суд