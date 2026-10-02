Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инструменты ВТО нужно развивать, а не заменять, заявил Решетников - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/reshetnikov-873890325.html
Инструменты ВТО нужно развивать, а не заменять, заявил Решетников
Инструменты ВТО нужно развивать, а не заменять, заявил Решетников - 02.10.2026, ПРАЙМ
Инструменты ВТО нужно развивать, а не заменять, заявил Решетников
Инструментарий Всемирной торговой организации (ВТО) нужно развивать в ногу со временем, а не заменять полностью, считает глава Минэкономразвития России Максим... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:52+0300
2026-10-02T09:52+0300
россия
мировая экономика
сша
максим решетников
вто
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873890325.jpg?1790923949
МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. Инструментарий Всемирной торговой организации (ВТО) нужно развивать в ногу со временем, а не заменять полностью, считает глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что встреча министров торговли стран "Большой двадцатки" в Милуоки не изменила его скептицизм в отношении ВТО. Он считает, что организация не справляется даже со своим нынешним мандатом, поэтому нельзя доверять ей поиск решения мировых проблем. "Время идет, ситуация меняется, экономики развиваются... Инструментарий ВТО нуждается в развитии, но именно в развитии, не в отмене, не в замене, а именно в развитии", – сказал Решетников журналистам в Милуоки. Министр уточнил, что речь идет об ускорении всех процедур, а также о необходимости пересмотра обязательств и преодоления неравенства между странами-основателями организации, у которых уровень внешнеторговых пошлин, как правило, выше, и государствами, которые присоединились к ней позже. Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, максим решетников, вто
РОССИЯ, Мировая экономика, США, Максим Решетников, ВТО
09:52 02.10.2026
 
Инструменты ВТО нужно развивать, а не заменять, заявил Решетников

Решетников: инструментарий ВТО необходимо развивать в ногу со временем

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. Инструментарий Всемирной торговой организации (ВТО) нужно развивать в ногу со временем, а не заменять полностью, считает глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что встреча министров торговли стран "Большой двадцатки" в Милуоки не изменила его скептицизм в отношении ВТО. Он считает, что организация не справляется даже со своим нынешним мандатом, поэтому нельзя доверять ей поиск решения мировых проблем.
"Время идет, ситуация меняется, экономики развиваются... Инструментарий ВТО нуждается в развитии, но именно в развитии, не в отмене, не в замене, а именно в развитии", – сказал Решетников журналистам в Милуоки.
Министр уточнил, что речь идет об ускорении всех процедур, а также о необходимости пересмотра обязательств и преодоления неравенства между странами-основателями организации, у которых уровень внешнеторговых пошлин, как правило, выше, и государствами, которые присоединились к ней позже.
Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября.
 
РОССИЯМировая экономикаСШАМаксим РешетниковВТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала