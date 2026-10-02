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Инструменты ВТО нужно развивать, а не заменять, заявил Решетников
Инструменты ВТО нужно развивать, а не заменять, заявил Решетников - 02.10.2026, ПРАЙМ
Инструменты ВТО нужно развивать, а не заменять, заявил Решетников
Инструментарий Всемирной торговой организации (ВТО) нужно развивать в ногу со временем, а не заменять полностью, считает глава Минэкономразвития России Максим... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:52+0300
2026-10-02T09:52+0300
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МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. Инструментарий Всемирной торговой организации (ВТО) нужно развивать в ногу со временем, а не заменять полностью, считает глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что встреча министров торговли стран "Большой двадцатки" в Милуоки не изменила его скептицизм в отношении ВТО. Он считает, что организация не справляется даже со своим нынешним мандатом, поэтому нельзя доверять ей поиск решения мировых проблем. "Время идет, ситуация меняется, экономики развиваются... Инструментарий ВТО нуждается в развитии, но именно в развитии, не в отмене, не в замене, а именно в развитии", – сказал Решетников журналистам в Милуоки. Министр уточнил, что речь идет об ускорении всех процедур, а также о необходимости пересмотра обязательств и преодоления неравенства между странами-основателями организации, у которых уровень внешнеторговых пошлин, как правило, выше, и государствами, которые присоединились к ней позже. Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября.
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россия, мировая экономика, сша, максим решетников, вто
РОССИЯ, Мировая экономика, США, Максим Решетников, ВТО
Инструменты ВТО нужно развивать, а не заменять, заявил Решетников
Решетников: инструментарий ВТО необходимо развивать в ногу со временем
МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. Инструментарий Всемирной торговой организации (ВТО) нужно развивать в ногу со временем, а не заменять полностью, считает глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
Ранее торговый представитель США
Джеймисон Грир заявил, что встреча министров торговли стран "Большой двадцатки" в Милуоки не изменила его скептицизм в отношении ВТО
. Он считает, что организация не справляется даже со своим нынешним мандатом, поэтому нельзя доверять ей поиск решения мировых проблем.
"Время идет, ситуация меняется, экономики развиваются... Инструментарий ВТО нуждается в развитии, но именно в развитии, не в отмене, не в замене, а именно в развитии", – сказал Решетников
журналистам в Милуоки.
Министр уточнил, что речь идет об ускорении всех процедур, а также о необходимости пересмотра обязательств и преодоления неравенства между странами-основателями организации, у которых уровень внешнеторговых пошлин, как правило, выше, и государствами, которые присоединились к ней позже.
Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября.