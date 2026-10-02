https://1prime.ru/20261002/reshetnikov-873890325.html

Инструменты ВТО нужно развивать, а не заменять, заявил Решетников

Инструменты ВТО нужно развивать, а не заменять, заявил Решетников - 02.10.2026, ПРАЙМ

Инструменты ВТО нужно развивать, а не заменять, заявил Решетников

Инструментарий Всемирной торговой организации (ВТО) нужно развивать в ногу со временем, а не заменять полностью, считает глава Минэкономразвития России Максим... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T09:52+0300

2026-10-02T09:52+0300

2026-10-02T09:52+0300

россия

мировая экономика

сша

максим решетников

вто

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873890325.jpg?1790923949

МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. Инструментарий Всемирной торговой организации (ВТО) нужно развивать в ногу со временем, а не заменять полностью, считает глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что встреча министров торговли стран "Большой двадцатки" в Милуоки не изменила его скептицизм в отношении ВТО. Он считает, что организация не справляется даже со своим нынешним мандатом, поэтому нельзя доверять ей поиск решения мировых проблем. "Время идет, ситуация меняется, экономики развиваются... Инструментарий ВТО нуждается в развитии, но именно в развитии, не в отмене, не в замене, а именно в развитии", – сказал Решетников журналистам в Милуоки. Министр уточнил, что речь идет об ускорении всех процедур, а также о необходимости пересмотра обязательств и преодоления неравенства между странами-основателями организации, у которых уровень внешнеторговых пошлин, как правило, выше, и государствами, которые присоединились к ней позже. Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, максим решетников, вто