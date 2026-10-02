https://1prime.ru/20261002/reshetnikov-873890441.html

Решетников: предложения России вошли в компромисс G20 о продовольствии

Решетников: предложения России вошли в компромисс G20 о продовольствии - 02.10.2026, ПРАЙМ

Решетников: предложения России вошли в компромисс G20 о продовольствии

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что предложения российской стороны стали частью компромисса о недопустимости использования... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T09:54+0300

2026-10-02T09:54+0300

2026-10-02T09:54+0300

россия

мировая экономика

сша

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873890441.jpg?1790924059

МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что предложения российской стороны стали частью компромисса о недопустимости использования продовольствия как оружия, достигнутого в ходе встречи министров торговли "Большой двадцатки" (G20) в Милуоки. Торгпред США Джеймисон Грир ранее заявил о консенсусе по заявлению G20 о недопустимости вепонизации (от слова weapon - оружие) торговли продовольствием, назвав это важным шагом к отказу от применения сельхозпродукции в качестве инструмента экономического или политического давления. "Удалось достигнуть компромисса по вопросам осуждения использования торговли продовольствием как инструмента для решения политических задач, так называемой темы вепонизации торговли продовольствием. И здесь важно, что правки, которые в конечном итоге получились, они в том числе учитывают и наши предложения", – сказал Решетников журналистам. По словам министра, по инициативе России было расширено понятие торговли, что позволит в дальнейшем подходить к этому вопросу широко и комплексно. Решетников возглавил российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая прошла в американском городе Милуоки 30 сентября - 1 октября.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, максим решетников