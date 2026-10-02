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Решетников: предложения России вошли в компромисс G20 о продовольствии - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Решетников: предложения России вошли в компромисс G20 о продовольствии
Решетников: предложения России вошли в компромисс G20 о продовольствии - 02.10.2026, ПРАЙМ
Решетников: предложения России вошли в компромисс G20 о продовольствии
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что предложения российской стороны стали частью компромисса о недопустимости использования... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:54+0300
2026-10-02T09:54+0300
россия
мировая экономика
сша
максим решетников
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МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что предложения российской стороны стали частью компромисса о недопустимости использования продовольствия как оружия, достигнутого в ходе встречи министров торговли "Большой двадцатки" (G20) в Милуоки. Торгпред США Джеймисон Грир ранее заявил о консенсусе по заявлению G20 о недопустимости вепонизации (от слова weapon - оружие) торговли продовольствием, назвав это важным шагом к отказу от применения сельхозпродукции в качестве инструмента экономического или политического давления. "Удалось достигнуть компромисса по вопросам осуждения использования торговли продовольствием как инструмента для решения политических задач, так называемой темы вепонизации торговли продовольствием. И здесь важно, что правки, которые в конечном итоге получились, они в том числе учитывают и наши предложения", – сказал Решетников журналистам. По словам министра, по инициативе России было расширено понятие торговли, что позволит в дальнейшем подходить к этому вопросу широко и комплексно. Решетников возглавил российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая прошла в американском городе Милуоки 30 сентября - 1 октября.
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россия, мировая экономика, сша, максим решетников
РОССИЯ, Мировая экономика, США, Максим Решетников
09:54 02.10.2026
 
Решетников: предложения России вошли в компромисс G20 о продовольствии

Решетников: Россия и G20 договорились о недопустимости использования продовольствия

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МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что предложения российской стороны стали частью компромисса о недопустимости использования продовольствия как оружия, достигнутого в ходе встречи министров торговли "Большой двадцатки" (G20) в Милуоки.
Торгпред США Джеймисон Грир ранее заявил о консенсусе по заявлению G20 о недопустимости вепонизации (от слова weapon - оружие) торговли продовольствием, назвав это важным шагом к отказу от применения сельхозпродукции в качестве инструмента экономического или политического давления.
"Удалось достигнуть компромисса по вопросам осуждения использования торговли продовольствием как инструмента для решения политических задач, так называемой темы вепонизации торговли продовольствием. И здесь важно, что правки, которые в конечном итоге получились, они в том числе учитывают и наши предложения", – сказал Решетников журналистам.
По словам министра, по инициативе России было расширено понятие торговли, что позволит в дальнейшем подходить к этому вопросу широко и комплексно.
Решетников возглавил российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая прошла в американском городе Милуоки 30 сентября - 1 октября.
 
РОССИЯМировая экономикаСШАМаксим Решетников
 
 
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