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Решетников: G20 работает над сохранением правил мировой торговли

Решетников: G20 работает над сохранением правил мировой торговли - 02.10.2026, ПРАЙМ

Решетников: G20 работает над сохранением правил мировой торговли

"Большая двадцатка" (G20) работает над сохранением правил мировой торговли, чтобы не допустить дефрагментации рынка, заявил глава Минэкономразвития России... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T09:55+0300

2026-10-02T09:55+0300

2026-10-02T09:55+0300

мировая экономика

максим решетников

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МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. "Большая двадцатка" (G20) работает над сохранением правил мировой торговли, чтобы не допустить дефрагментации рынка, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников по итогам встречи министров торговли в Милуоки. "Нет, точно смирения нет, точно идет работа, идут попытки как бы достичь компромисса", – ответил Решетников журналистам на вопрос о том, пытаются ли страны-участницы G20 сохранить единые правила. Он подчеркнул, что необходимо вырабатывать единые правила и единые механизмы, чтобы не допустить перехода от системы торговли, основанной на правилах, к системе, основанной на силе. Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, максим решетников