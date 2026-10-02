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Решетников: G20 работает над сохранением правил мировой торговли - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Решетников: G20 работает над сохранением правил мировой торговли
Решетников: G20 работает над сохранением правил мировой торговли - 02.10.2026, ПРАЙМ
Решетников: G20 работает над сохранением правил мировой торговли
"Большая двадцатка" (G20) работает над сохранением правил мировой торговли, чтобы не допустить дефрагментации рынка, заявил глава Минэкономразвития России... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:55+0300
2026-10-02T09:55+0300
мировая экономика
максим решетников
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МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. "Большая двадцатка" (G20) работает над сохранением правил мировой торговли, чтобы не допустить дефрагментации рынка, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников по итогам встречи министров торговли в Милуоки. "Нет, точно смирения нет, точно идет работа, идут попытки как бы достичь компромисса", – ответил Решетников журналистам на вопрос о том, пытаются ли страны-участницы G20 сохранить единые правила. Он подчеркнул, что необходимо вырабатывать единые правила и единые механизмы, чтобы не допустить перехода от системы торговли, основанной на правилах, к системе, основанной на силе. Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября.
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мировая экономика, максим решетников
Мировая экономика, Максим Решетников
09:55 02.10.2026
 
Решетников: G20 работает над сохранением правил мировой торговли

Решетников: G20 работает над сохранением правил, чтобы не допустить дефрагментации рынка

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МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. "Большая двадцатка" (G20) работает над сохранением правил мировой торговли, чтобы не допустить дефрагментации рынка, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников по итогам встречи министров торговли в Милуоки.
"Нет, точно смирения нет, точно идет работа, идут попытки как бы достичь компромисса", – ответил Решетников журналистам на вопрос о том, пытаются ли страны-участницы G20 сохранить единые правила.
Он подчеркнул, что необходимо вырабатывать единые правила и единые механизмы, чтобы не допустить перехода от системы торговли, основанной на правилах, к системе, основанной на силе.
Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября.
 
Мировая экономикаМаксим Решетников
 
 
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