https://1prime.ru/20261002/reshetnikov-873890555.html
Решетников: G20 работает над сохранением правил мировой торговли
Решетников: G20 работает над сохранением правил мировой торговли - 02.10.2026, ПРАЙМ
Решетников: G20 работает над сохранением правил мировой торговли
"Большая двадцатка" (G20) работает над сохранением правил мировой торговли, чтобы не допустить дефрагментации рынка, заявил глава Минэкономразвития России... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:55+0300
2026-10-02T09:55+0300
2026-10-02T09:55+0300
мировая экономика
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873890555.jpg?1790924104
МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. "Большая двадцатка" (G20) работает над сохранением правил мировой торговли, чтобы не допустить дефрагментации рынка, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников по итогам встречи министров торговли в Милуоки. "Нет, точно смирения нет, точно идет работа, идут попытки как бы достичь компромисса", – ответил Решетников журналистам на вопрос о том, пытаются ли страны-участницы G20 сохранить единые правила. Он подчеркнул, что необходимо вырабатывать единые правила и единые механизмы, чтобы не допустить перехода от системы торговли, основанной на правилах, к системе, основанной на силе. Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, максим решетников
Мировая экономика, Максим Решетников
Решетников: G20 работает над сохранением правил мировой торговли
Решетников: G20 работает над сохранением правил, чтобы не допустить дефрагментации рынка
МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. "Большая двадцатка" (G20) работает над сохранением правил мировой торговли, чтобы не допустить дефрагментации рынка, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников по итогам встречи министров торговли в Милуоки.
"Нет, точно смирения нет, точно идет работа, идут попытки как бы достичь компромисса", – ответил Решетников
журналистам на вопрос о том, пытаются ли страны-участницы G20 сохранить единые правила.
Он подчеркнул, что необходимо вырабатывать единые правила и единые механизмы, чтобы не допустить перехода от системы торговли, основанной на правилах, к системе, основанной на силе.
Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября.