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Страны G20 почти единогласно отказались менять режим благоприятствования
Страны G20 почти единогласно отказались менять режим благоприятствования - 02.10.2026, ПРАЙМ
Страны G20 почти единогласно отказались менять режим благоприятствования
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что страны-участницы "Большой двадцатки" (G20) практически единогласно отказались от пересмотра режима | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:56+0300
2026-10-02T09:56+0300
2026-10-02T09:56+0300
мировая экономика
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МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что страны-участницы "Большой двадцатки" (G20) практически единогласно отказались от пересмотра режима наибольшего благоприятствования во время встречи министров в Милуоки. Решетников сказал, что одним из тех вопросов, по которому не удалось достичь консенсуса, стал пересмотр режима наибольшего благоприятствования – базовой конструкции в торговле, на которой строится Всемирная торговая организация. "Здесь, в общем и целом, предложение пересмотреть этот принцип нашло такое почти, наверное, единогласное отторжение всех стран", – сказал Решетников. По словам министра, страны, входящие в состав G20, осознают значимость этого режима и необходимость его пересмотра. Однако они практически единогласно пришли к выводу, что проводить эту работу следует в рамках ВТО. Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября.
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мировая экономика, максим решетников, вто
Мировая экономика, Максим Решетников, ВТО
Страны G20 почти единогласно отказались менять режим благоприятствования
Решетников: страны G20 отказались от пересмотра режима наибольшего благоприятствования
МИЛУОКИ (США), 2 окт – ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что страны-участницы "Большой двадцатки" (G20) практически единогласно отказались от пересмотра режима наибольшего благоприятствования во время встречи министров в Милуоки.
Решетников сказал, что одним из тех вопросов, по которому не удалось достичь консенсуса, стал пересмотр режима наибольшего благоприятствования – базовой конструкции в торговле, на которой строится Всемирная торговая организация.
"Здесь, в общем и целом, предложение пересмотреть этот принцип нашло такое почти, наверное, единогласное отторжение всех стран", – сказал Решетников.
По словам министра, страны, входящие в состав G20, осознают значимость этого режима и необходимость его пересмотра. Однако они практически единогласно пришли к выводу, что проводить эту работу следует в рамках ВТО.
Решетников возглавлял российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходила в американском городе Милуоки с 30 сентября по 1 октября.