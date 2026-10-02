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Роботы не спасают от кадрового голода: бизнесу нужны не токари, а наладчики - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Роботы не спасают от кадрового голода: бизнесу нужны не токари, а наладчики
Роботы не спасают от кадрового голода: бизнесу нужны не токари, а наладчики - 02.10.2026, ПРАЙМ
Роботы не спасают от кадрового голода: бизнесу нужны не токари, а наладчики
Кадровый голод действительно подталкивает бизнес к роботизации, но парадокс в том, что автоматизация не устраняет дефицит, а меняет его структуру: место токарей | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T06:06+0300
2026-10-02T06:06+0300
мнения аналитиков
технологии
работодатели
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Кадровый голод действительно подталкивает бизнес к роботизации, но парадокс в том, что автоматизация не устраняет дефицит, а меняет его структуру: место токарей и сварщиков занимает нехватка инженеров-наладчиков и программистов роботов.Нехватка рук на производстве и одновременный рост стоимости труда делают роботизацию экономически логичным ответом: если нанять и удержать квалифицированного рабочего становится дороже и сложнее, инвестиции в оборудование, которое заменяет человека на рутинных и тяжелых операциях, окупаются быстрее.Дефицит острее всего ощущается именно в рабочих специальностях. Например, на конвейере, у станка, на сборке, поэтому именно эти участки производства автоматизируются в первую очередь.Почему автоматизация не закрывает проблему, а видоизменяет ее? Здесь кроется главный парадокс, который часто упускают из виду: роботизация тянет за собой не сокращение потребности в людях, а смену требований к персоналу.Предприятие, которое ставит промышленного робота, избавляется от вакансии токаря или сварщика, но тут же сталкивается с необходимостью найти инженера по автоматизации, наладчика или программиста, способного настраивать и обслуживать эту технику.А таких специалистов на рынке труда еще меньше, чем рабочих массовых профессий, потому что их подготовка требует более длительного и глубокого образования. В результате компании не столько избавляются от кадрового дефицита, сколько переносят его на более высокий и узкий сегмент рынка труда, где конкуренция за специалистов еще острее.Покупка робота — это не завершение кадровой проблемы, а ее перевод в новую плоскость. Компаниям, которые делают ставку на автоматизацию, важно параллельно вкладываться в развитие собственных сотрудников: переобучать операторов, растить внутренних наладчиков и инженеров, а не рассчитывать, что закупка техники сама по себе снимет вопрос персонала.Без такой параллельной работы с кадрами предприятие рискует получить дорогое оборудование, которое некому обслуживать. В результате автоматизация не только не решит проблему дефицита, но и создаст новый, более сложный кадровый барьер.Автор: Александр Климешов, директор центра отраслевой экспертизы, ИТ-холдинг LANSOFT
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Александр Климешов
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1a/870223158_331:0:2379:2048_100x100_80_0_0_3624a7aa56c2ebc8d43a0c794754829b.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, технологии, работодатели
Мнения аналитиков, Технологии, работодатели
06:06 02.10.2026
 
Роботы не спасают от кадрового голода: бизнесу нужны не токари, а наладчики

Роботизация не устраняет кадровый голод, а меняет его структуру

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Директор центра отраслевой экспертизы Климешов Александр, ИТ-холдинг LANSOFT
Александр Климешов
Директор центра отраслевой экспертизы, ИТ-холдинг LANSOFT
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Кадровый голод действительно подталкивает бизнес к роботизации, но парадокс в том, что автоматизация не устраняет дефицит, а меняет его структуру: место токарей и сварщиков занимает нехватка инженеров-наладчиков и программистов роботов.
Нехватка рук на производстве и одновременный рост стоимости труда делают роботизацию экономически логичным ответом: если нанять и удержать квалифицированного рабочего становится дороже и сложнее, инвестиции в оборудование, которое заменяет человека на рутинных и тяжелых операциях, окупаются быстрее.
Дефицит острее всего ощущается именно в рабочих специальностях. Например, на конвейере, у станка, на сборке, поэтому именно эти участки производства автоматизируются в первую очередь.
Почему автоматизация не закрывает проблему, а видоизменяет ее? Здесь кроется главный парадокс, который часто упускают из виду: роботизация тянет за собой не сокращение потребности в людях, а смену требований к персоналу.
Предприятие, которое ставит промышленного робота, избавляется от вакансии токаря или сварщика, но тут же сталкивается с необходимостью найти инженера по автоматизации, наладчика или программиста, способного настраивать и обслуживать эту технику.
А таких специалистов на рынке труда еще меньше, чем рабочих массовых профессий, потому что их подготовка требует более длительного и глубокого образования. В результате компании не столько избавляются от кадрового дефицита, сколько переносят его на более высокий и узкий сегмент рынка труда, где конкуренция за специалистов еще острее.
Покупка робота — это не завершение кадровой проблемы, а ее перевод в новую плоскость. Компаниям, которые делают ставку на автоматизацию, важно параллельно вкладываться в развитие собственных сотрудников: переобучать операторов, растить внутренних наладчиков и инженеров, а не рассчитывать, что закупка техники сама по себе снимет вопрос персонала.
Без такой параллельной работы с кадрами предприятие рискует получить дорогое оборудование, которое некому обслуживать. В результате автоматизация не только не решит проблему дефицита, но и создаст новый, более сложный кадровый барьер.
Автор: Александр Климешов, директор центра отраслевой экспертизы, ИТ-холдинг LANSOFT

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