Роботы не спасают от кадрового голода: бизнесу нужны не токари, а наладчики

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Кадровый голод действительно подталкивает бизнес к роботизации, но парадокс в том, что автоматизация не устраняет дефицит, а меняет его структуру: место токарей и сварщиков занимает нехватка инженеров-наладчиков и программистов роботов.Нехватка рук на производстве и одновременный рост стоимости труда делают роботизацию экономически логичным ответом: если нанять и удержать квалифицированного рабочего становится дороже и сложнее, инвестиции в оборудование, которое заменяет человека на рутинных и тяжелых операциях, окупаются быстрее.Дефицит острее всего ощущается именно в рабочих специальностях. Например, на конвейере, у станка, на сборке, поэтому именно эти участки производства автоматизируются в первую очередь.Почему автоматизация не закрывает проблему, а видоизменяет ее? Здесь кроется главный парадокс, который часто упускают из виду: роботизация тянет за собой не сокращение потребности в людях, а смену требований к персоналу.Предприятие, которое ставит промышленного робота, избавляется от вакансии токаря или сварщика, но тут же сталкивается с необходимостью найти инженера по автоматизации, наладчика или программиста, способного настраивать и обслуживать эту технику.А таких специалистов на рынке труда еще меньше, чем рабочих массовых профессий, потому что их подготовка требует более длительного и глубокого образования. В результате компании не столько избавляются от кадрового дефицита, сколько переносят его на более высокий и узкий сегмент рынка труда, где конкуренция за специалистов еще острее.Покупка робота — это не завершение кадровой проблемы, а ее перевод в новую плоскость. Компаниям, которые делают ставку на автоматизацию, важно параллельно вкладываться в развитие собственных сотрудников: переобучать операторов, растить внутренних наладчиков и инженеров, а не рассчитывать, что закупка техники сама по себе снимет вопрос персонала.Без такой параллельной работы с кадрами предприятие рискует получить дорогое оборудование, которое некому обслуживать. В результате автоматизация не только не решит проблему дефицита, но и создаст новый, более сложный кадровый барьер.Автор: Александр Климешов, директор центра отраслевой экспертизы, ИТ-холдинг LANSOFT
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Кадровый голод действительно подталкивает бизнес к роботизации, но парадокс в том, что автоматизация не устраняет дефицит, а меняет его структуру: место токарей и сварщиков занимает нехватка инженеров-наладчиков и программистов роботов.
Нехватка рук на производстве и одновременный рост стоимости труда делают роботизацию экономически логичным ответом: если нанять и удержать квалифицированного рабочего становится дороже и сложнее, инвестиции в оборудование, которое заменяет человека на рутинных и тяжелых операциях, окупаются быстрее.
Дефицит острее всего ощущается именно в рабочих специальностях. Например, на конвейере, у станка, на сборке, поэтому именно эти участки производства автоматизируются в первую очередь.
Почему автоматизация не закрывает проблему, а видоизменяет ее? Здесь кроется главный парадокс, который часто упускают из виду: роботизация тянет за собой не сокращение потребности в людях, а смену требований к персоналу.
Предприятие, которое ставит промышленного робота, избавляется от вакансии токаря или сварщика, но тут же сталкивается с необходимостью найти инженера по автоматизации, наладчика или программиста, способного настраивать и обслуживать эту технику.
А таких специалистов на рынке труда еще меньше, чем рабочих массовых профессий, потому что их подготовка требует более длительного и глубокого образования. В результате компании не столько избавляются от кадрового дефицита, сколько переносят его на более высокий и узкий сегмент рынка труда, где конкуренция за специалистов еще острее.
Покупка робота — это не завершение кадровой проблемы, а ее перевод в новую плоскость. Компаниям, которые делают ставку на автоматизацию, важно параллельно вкладываться в развитие собственных сотрудников: переобучать операторов, растить внутренних наладчиков и инженеров, а не рассчитывать, что закупка техники сама по себе снимет вопрос персонала.
Без такой параллельной работы с кадрами предприятие рискует получить дорогое оборудование, которое некому обслуживать. В результате автоматизация не только не решит проблему дефицита, но и создаст новый, более сложный кадровый барьер.
Автор: Александр Климешов, директор центра отраслевой экспертизы, ИТ-холдинг LANSOFT
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.