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"Росгеология" ведет поисковые работы на Кадаинской площади в Забайкалье - 02.10.2026, ПРАЙМ
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"Росгеология" ведет поисковые работы на Кадаинской площади в Забайкалье
"Росгеология" ведет поисковые работы на Кадаинской площади в Забайкалье - 02.10.2026, ПРАЙМ
"Росгеология" ведет поисковые работы на Кадаинской площади в Забайкалье
"Росгеология" ведет поисковые работы на Кадаинско-Михайловской площади на территории старого горнорудного района Забайкальского края, планируя завершить оценку... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:49+0300
2026-10-02T09:49+0300
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россия
росгеология
роснедра
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. "Росгеология" ведет поисковые работы на Кадаинско-Михайловской площади на территории старого горнорудного района Забайкальского края, планируя завершить оценку перспективности объекта на свинец и цинк до декабря следующего года, сообщила компания. "Дочернее предприятие "Росгео" - АО "Урангео" - ведет поисковые работы на золото-серебросодержащее свинцово-цинковое оруденение в пределах Кадаинско-Михайловской площади на территории Забайкальского края", - говорится в сообщении. Работы стартовали в прошлом году в рамках второго этапа федерального проекта "Геология: возрождение легенды". В текущем полевом сезоне на участке началось поисковое бурение. "Площадь работ относится к Кадаинскому рудному полю Нерчинско-Заводского рудного района - старейшего горнорудного региона на востоке России, потенциал которого далеко не исчерпан", - отмечается в сообщении. По словам "Росгеологии", перспективы подтверждают открытия, сделанные компаний на соседних Ивановской и Воздвиженской площадях в результате поисково-оценочных работ в рамках первого этапа проекта "Геология: возрождение легенды" в 2022-2024 годах. Суммарные балансовые запасы категорий С1 и С2 открытых месторождений, по данным Роснедр, составили там 122,3 тысячи тонн свинца, 204,7 тысячи тонн цинка, почти 900 тонн серебра и 14 тонн золота. Задача геологов на Кадаинско-Михайловской площади - локализовать перспективные участки развития потенциально рудоносных образований, провести геолого-экономическую оценку предполагаемого месторождения и оценить прогнозные ресурсы свинца и цинка с попутным золотом и серебром по категориям Р1 (свинец - 60 тысяч тонн, цинк - 130 тысяч тонн) и Р2 (свинец - 100 тысяч тонн, цинк - 230 тысяч тонн). Геолог "Урангео" Дмитрий Вавилов отметил, что на Кадаинско-Михайловской площади уже были отобраны штуфные пробы и образцы. По результатам литогеохимических поисков выявлены вторичные ореолы свинца, цинка, серебра и золота, что подтверждает высокую перспективность площади. Предварительные заключения должны быть подтверждены поисковым бурением и результатами анализа полученного керна, приводятся в сообщении слова Вавилова. "Окончание работ по проекту, включая оценку перспективности участка и выдачу рекомендаций по дальнейшему проведению ГРР (геологоразведочных работ - ред.), – декабрь 2027 года", - добавляется в сообщении "Росгеологии".
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
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бизнес, россия, росгеология, роснедра
Бизнес, РОССИЯ, Росгеология, Роснедра
09:49 02.10.2026
 
"Росгеология" ведет поисковые работы на Кадаинской площади в Забайкалье

"Росгеология" ведет поисковые работы на Кадаинской площади в Забайкалье

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. "Росгеология" ведет поисковые работы на Кадаинско-Михайловской площади на территории старого горнорудного района Забайкальского края, планируя завершить оценку перспективности объекта на свинец и цинк до декабря следующего года, сообщила компания.
"Дочернее предприятие "Росгео" - АО "Урангео" - ведет поисковые работы на золото-серебросодержащее свинцово-цинковое оруденение в пределах Кадаинско-Михайловской площади на территории Забайкальского края", - говорится в сообщении.
Работы стартовали в прошлом году в рамках второго этапа федерального проекта "Геология: возрождение легенды". В текущем полевом сезоне на участке началось поисковое бурение.
"Площадь работ относится к Кадаинскому рудному полю Нерчинско-Заводского рудного района - старейшего горнорудного региона на востоке России, потенциал которого далеко не исчерпан", - отмечается в сообщении.
По словам "Росгеологии", перспективы подтверждают открытия, сделанные компаний на соседних Ивановской и Воздвиженской площадях в результате поисково-оценочных работ в рамках первого этапа проекта "Геология: возрождение легенды" в 2022-2024 годах.
Суммарные балансовые запасы категорий С1 и С2 открытых месторождений, по данным Роснедр, составили там 122,3 тысячи тонн свинца, 204,7 тысячи тонн цинка, почти 900 тонн серебра и 14 тонн золота.
Задача геологов на Кадаинско-Михайловской площади - локализовать перспективные участки развития потенциально рудоносных образований, провести геолого-экономическую оценку предполагаемого месторождения и оценить прогнозные ресурсы свинца и цинка с попутным золотом и серебром по категориям Р1 (свинец - 60 тысяч тонн, цинк - 130 тысяч тонн) и Р2 (свинец - 100 тысяч тонн, цинк - 230 тысяч тонн).
Геолог "Урангео" Дмитрий Вавилов отметил, что на Кадаинско-Михайловской площади уже были отобраны штуфные пробы и образцы. По результатам литогеохимических поисков выявлены вторичные ореолы свинца, цинка, серебра и золота, что подтверждает высокую перспективность площади.
Предварительные заключения должны быть подтверждены поисковым бурением и результатами анализа полученного керна, приводятся в сообщении слова Вавилова.
"Окончание работ по проекту, включая оценку перспективности участка и выдачу рекомендаций по дальнейшему проведению ГРР (геологоразведочных работ - ред.), – декабрь 2027 года", - добавляется в сообщении "Росгеологии".
 
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