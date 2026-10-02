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Роспотребнадзор рассказал о предотвращении продажи воды с нарушениями

Роспотребнадзор рассказал о предотвращении продажи воды с нарушениями - 02.10.2026, ПРАЙМ

Роспотребнадзор рассказал о предотвращении продажи воды с нарушениями

Более 65 миллионов попыток продажи упакованной воды с нарушениями удалось предотвратить с начала 2026 года, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T10:16+0300

2026-10-02T10:16+0300

2026-10-02T10:16+0300

бизнес

россия

роспотребнадзор

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Более 65 миллионов попыток продажи упакованной воды с нарушениями удалось предотвратить с начала 2026 года, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс". "С начала 2026 года в результате введения разрешительного режима предотвращено более 65 млн попыток продажи упакованной воды с отклонениями от установленных требований. За все время действия режима предотвращено около 200 млн таких попыток", - говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре добавили, что с января по август 2026 года в оборот введено 10,7 миллиарда литров упакованной воды - на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. На отечественную продукцию пришлось 98,4% объема. Дистанционные продажи выросли на 91,9%, а их доля увеличилась с 7,9 до 14,3%. Разрешительный режим позволяет проверять маркировку упакованной воды на кассе и блокировать продажу продукции с нарушениями. Онлайн-проверка стала обязательной для крупных торговых сетей с 1 мая 2024 года, для остальных продавцов — с 1 сентября 2024 года. Офлайн-проверка действует с 1 марта 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, роспотребнадзор