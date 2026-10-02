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В России в 2027 году могут появиться банкоматы для снятия наличных - 02.10.2026, ПРАЙМ
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В России в 2027 году могут появиться банкоматы для снятия наличных
В России в 2027 году могут появиться банкоматы для снятия наличных - 02.10.2026, ПРАЙМ
В России в 2027 году могут появиться банкоматы для снятия наличных
Банкоматы для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться в России уже в 2027 году, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T00:47+0300
2026-10-02T00:47+0300
финансы
банки
россия
анатолий аксаков
госдума
банк россии
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банкоматы для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться в России уже в 2027 году, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Цифровой рубль – это еще одна форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны. За первые три недели с начала массового внедрения 1 сентября граждане открыли 200 тысяч кошельков для цифровых рублей. "Технологически да, это возможно и реализуемо. В принципе, это не сложная задача, думаю, можно и в следующем году", - ответил Аксаков на вопрос о вероятности появления банкоматов, через которые можно будет обналичивать цифровые рубли. В сентябре заместитель председателя ЦБ Зульфия Кахруманова заявила, что Банк России прорабатывает возможность снятия наличных через банкомат напрямую со счета цифрового рубля. Сейчас для снятия денег с цифрового кошелька нужно зайти в мобильное приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличные в банкомате.
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финансы, банки, россия, анатолий аксаков, госдума, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Госдума, Банк России
00:47 02.10.2026
 
В России в 2027 году могут появиться банкоматы для снятия наличных

Аксаков: банкоматы для снятия наличных с цифрового рубля могут появиться в 2027 году

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банкоматы для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться в России уже в 2027 году, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Цифровой рубль – это еще одна форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны. За первые три недели с начала массового внедрения 1 сентября граждане открыли 200 тысяч кошельков для цифровых рублей.
"Технологически да, это возможно и реализуемо. В принципе, это не сложная задача, думаю, можно и в следующем году", - ответил Аксаков на вопрос о вероятности появления банкоматов, через которые можно будет обналичивать цифровые рубли.
В сентябре заместитель председателя ЦБ Зульфия Кахруманова заявила, что Банк России прорабатывает возможность снятия наличных через банкомат напрямую со счета цифрового рубля.
Сейчас для снятия денег с цифрового кошелька нужно зайти в мобильное приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличные в банкомате.
 
ФинансыБанкиРОССИЯАнатолий АксаковГосдумаБанк России
 
 
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