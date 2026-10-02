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В России в 2027 году могут появиться банкоматы для снятия наличных

В России в 2027 году могут появиться банкоматы для снятия наличных - 02.10.2026, ПРАЙМ

В России в 2027 году могут появиться банкоматы для снятия наличных

Банкоматы для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться в России уже в 2027 году, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T00:47+0300

2026-10-02T00:47+0300

2026-10-02T00:47+0300

финансы

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анатолий аксаков

госдума

банк россии

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банкоматы для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться в России уже в 2027 году, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Цифровой рубль – это еще одна форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны. За первые три недели с начала массового внедрения 1 сентября граждане открыли 200 тысяч кошельков для цифровых рублей. "Технологически да, это возможно и реализуемо. В принципе, это не сложная задача, думаю, можно и в следующем году", - ответил Аксаков на вопрос о вероятности появления банкоматов, через которые можно будет обналичивать цифровые рубли. В сентябре заместитель председателя ЦБ Зульфия Кахруманова заявила, что Банк России прорабатывает возможность снятия наличных через банкомат напрямую со счета цифрового рубля. Сейчас для снятия денег с цифрового кошелька нужно зайти в мобильное приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличные в банкомате.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, анатолий аксаков, госдума, банк россии