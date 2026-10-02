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Россия почти не импортировала турецкие апельсины в августе
Россия почти не импортировала турецкие апельсины в августе - 02.10.2026, ПРАЙМ
Россия почти не импортировала турецкие апельсины в августе
Россия в августе почти не импортировала турецкие апельсины: сумма поставок опустилась до 10 долларов против 89,6 тысячи долларов месяцем ранее, следует из... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T03:18+0300
2026-10-02T03:18+0300
2026-10-02T03:18+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия в августе почти не импортировала турецкие апельсины: сумма поставок опустилась до 10 долларов против 89,6 тысячи долларов месяцем ранее, следует из данных турецкой таможни, которые проанализировало РИА Новости.
При этом в январе-августе Россия потратила на импорт турецких апельсинов 14,4 миллиона долларов, что почти на 4% больше аналогичного периода прошлого года (при этом в июне-августе прошлого года Россия апельсины у Турции не закупала).
Большую часть этих цитрусовых Турция в августе реализовала в Ирак - 89% всего экспорта (3,2 миллиона долларов). На втором месте оказалась Германия (3%), а на третьем - Азербайджан (2%).
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россия, турция, ирак, германия
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИРАК, ГЕРМАНИЯ
Россия почти не импортировала турецкие апельсины в августе
Россия в августе почти не импортировала турецкие апельсины
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия в августе почти не импортировала турецкие апельсины: сумма поставок опустилась до 10 долларов против 89,6 тысячи долларов месяцем ранее, следует из данных турецкой таможни, которые проанализировало РИА Новости.
При этом в январе-августе Россия потратила на импорт турецких апельсинов 14,4 миллиона долларов, что почти на 4% больше аналогичного периода прошлого года (при этом в июне-августе прошлого года Россия апельсины у Турции не закупала).
Большую часть этих цитрусовых Турция в августе реализовала в Ирак - 89% всего экспорта (3,2 миллиона долларов). На втором месте оказалась Германия (3%), а на третьем - Азербайджан (2%).