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Россия и Таиланд заинтересованы в сотрудничестве в сфере энергетики - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Таиланд заинтересованы в сотрудничестве в сфере энергетики
Россия и Таиланд заинтересованы в сотрудничестве в сфере энергетики - 02.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Таиланд заинтересованы в сотрудничестве в сфере энергетики
Россия и Таиланд заинтересованы в двустороннем сотрудничестве в сфере энергетики, в том числе атомной, сказал посол РФ в королевстве Евгений Томихин на встрече... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T08:09+0300
2026-10-02T08:09+0300
россия
таиланд
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БАНГКОК, 2 окт – ПРАЙМ. Россия и Таиланд заинтересованы в двустороннем сотрудничестве в сфере энергетики, в том числе атомной, сказал посол РФ в королевстве Евгений Томихин на встрече с журналистами экономических изданий Таиланда. "Встречи с представителями вашего министерства энергетики, а также переговоры между министерствами энергетики обеих стран свидетельствуют о серьезной заинтересованности в расширении двустороннего сотрудничества", - сказал таиландским журналистам глава российской дипмиссии. Посол подчеркнул, что речь идет не только о торговле энергоносителями, но и о заинтересованности в технологическом взаимодействии в различных секторах энергетической сферы, в том числе в области мирного атома. "Поэтому мы полагаем, что в будущем Таиланд будет более открыт к вопросам развития атомной энергетики. Нам известно, что Таиланд, как и ряд других государств, уже начал обсуждать возможности использования ядерных технологий генерации электроэнергии с разными странами, в том числе с Россией", - сказал он. Томихин напомнил участникам встречи, что у России уже есть, например, действующие малые модульные реакторы, которые могут представлять значительный интерес для Таиланда. Он отметил, что речь идет, в том числе, о малых реакторах, предназначенных для генерации электроэнергии, в основе конструкции которых лежат отработанные десятилетиями надежные технологии, изначально создававшиеся для двигателей атомных ледоколов. Глава российской дипмиссии также отметил, что важными направлениями двустороннего сотрудничества между Россией и Таиландом являются сельское хозяйство, медицина и фармацевтическая промышленность. "Электроэнергия, продукты питания и лекарственные препараты необходимы людям ежедневно. Сотрудничество в этих областях носит долгосрочный характер и, безусловно, должно быть выгодно обеим сторонам", - сказал Томихин.
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россия, таиланд
РОССИЯ, ТАИЛАНД
08:09 02.10.2026
 
Россия и Таиланд заинтересованы в сотрудничестве в сфере энергетики

Посол Томихин: Россия и Таиланд заинтересованы в сотрудничестве в сфере энергетики

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БАНГКОК, 2 окт – ПРАЙМ. Россия и Таиланд заинтересованы в двустороннем сотрудничестве в сфере энергетики, в том числе атомной, сказал посол РФ в королевстве Евгений Томихин на встрече с журналистами экономических изданий Таиланда.
"Встречи с представителями вашего министерства энергетики, а также переговоры между министерствами энергетики обеих стран свидетельствуют о серьезной заинтересованности в расширении двустороннего сотрудничества", - сказал таиландским журналистам глава российской дипмиссии.
Посол подчеркнул, что речь идет не только о торговле энергоносителями, но и о заинтересованности в технологическом взаимодействии в различных секторах энергетической сферы, в том числе в области мирного атома.
"Поэтому мы полагаем, что в будущем Таиланд будет более открыт к вопросам развития атомной энергетики. Нам известно, что Таиланд, как и ряд других государств, уже начал обсуждать возможности использования ядерных технологий генерации электроэнергии с разными странами, в том числе с Россией", - сказал он.
Томихин напомнил участникам встречи, что у России уже есть, например, действующие малые модульные реакторы, которые могут представлять значительный интерес для Таиланда.
Он отметил, что речь идет, в том числе, о малых реакторах, предназначенных для генерации электроэнергии, в основе конструкции которых лежат отработанные десятилетиями надежные технологии, изначально создававшиеся для двигателей атомных ледоколов.
Глава российской дипмиссии также отметил, что важными направлениями двустороннего сотрудничества между Россией и Таиландом являются сельское хозяйство, медицина и фармацевтическая промышленность.
"Электроэнергия, продукты питания и лекарственные препараты необходимы людям ежедневно. Сотрудничество в этих областях носит долгосрочный характер и, безусловно, должно быть выгодно обеим сторонам", - сказал Томихин.
 
РОССИЯТАИЛАНД
 
 
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