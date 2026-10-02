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Число налоговых должников в России за три года снизилось в 3,2 раза - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Число налоговых должников в России за три года снизилось в 3,2 раза
Число налоговых должников в России за три года снизилось в 3,2 раза - 02.10.2026, ПРАЙМ
Число налоговых должников в России за три года снизилось в 3,2 раза
Число налоговых должников в России снизилось за три года в 3,2 раза, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T08:15+0300
2026-10-02T08:15+0300
россия
даниил егоров
фнс россии
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Число налоговых должников в России снизилось за три года в 3,2 раза, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. "Сейчас сочетание ЕНС и внесудебного взыскания дает значимый результат: за три года число налоговых должников в стране сократилось в 3,2 раза", - сказал Егоров в интервью журналу "Эксперт". Российские налоговые органы с 1 ноября 2025 года могут во внесудебном порядке в случае отсутствия спора взыскивать задолженности с физлиц по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам. Такое взыскание задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов предусматривается только для сумм, не превышающих отрицательное сальдо единого налогового счета (ЕНС), при отсутствии спора с налоговым органом. При наличии спора сохраняется судебный порядок взыскания такой задолженности. "За полугодие прошлого года у нас было 3,9 млн судебных процессов, а за девять месяцев этого года - 60 тыс. Сегодня трудозатраты судов на рассмотрение заявлений налоговых органов сократились в 65 раз", - отметил Егоров.
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россия, даниил егоров, фнс россии
РОССИЯ, Даниил Егоров, ФНС России
08:15 02.10.2026
 
Число налоговых должников в России за три года снизилось в 3,2 раза

Глава ФНС Егоров: число налоговых должников в России снизилось за три года в 3,2 раза

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Число налоговых должников в России снизилось за три года в 3,2 раза, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
"Сейчас сочетание ЕНС и внесудебного взыскания дает значимый результат: за три года число налоговых должников в стране сократилось в 3,2 раза", - сказал Егоров в интервью журналу "Эксперт".
Российские налоговые органы с 1 ноября 2025 года могут во внесудебном порядке в случае отсутствия спора взыскивать задолженности с физлиц по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам.
Такое взыскание задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов предусматривается только для сумм, не превышающих отрицательное сальдо единого налогового счета (ЕНС), при отсутствии спора с налоговым органом. При наличии спора сохраняется судебный порядок взыскания такой задолженности.
"За полугодие прошлого года у нас было 3,9 млн судебных процессов, а за девять месяцев этого года - 60 тыс. Сегодня трудозатраты судов на рассмотрение заявлений налоговых органов сократились в 65 раз", - отметил Егоров.
 
РОССИЯДаниил ЕгоровФНС России
 
 
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