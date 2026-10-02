https://1prime.ru/20261002/rossija-873903689.html

Россия не выгоняет иностранных партнеров, заявил Новак

Россия не выгоняет иностранных партнеров, заявил Новак - 02.10.2026, ПРАЙМ

Россия не выгоняет иностранных партнеров, заявил Новак

Россия не выгоняет иностранных партнеров и обеспечивает им равные условия работы в стране, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T13:48+0300

2026-10-02T13:48+0300

2026-10-02T13:48+0300

россия

дальний восток

александр новак

совет федерации

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия не выгоняет иностранных партнеров и обеспечивает им равные условия работы в стране, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. "Внешние партнеры, ряд из них ушел, ряд остается и работает на (российском - ред.) рынке. Мы никого не выгоняем, мы обеспечиваем всем равные условия", - сказал Новак. Он отметил, что внешние инвесторы и партнеры готовы работать в рамках тех инструментов и законодательства, которое работает в России. "У нас есть в том числе и международные территории опережающего развития, на Дальнем Востоке много инвесторов сейчас участвует в реализации проектов. Поэтому наше предложение - это понятные правила и создание инфраструктуры для обеспечения привлечения иностранных инвесторов", - добавил Новак.

дальний восток

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, дальний восток, александр новак, совет федерации