https://1prime.ru/20261002/rossija-873903689.html
Россия не выгоняет иностранных партнеров, заявил Новак
Россия не выгоняет иностранных партнеров, заявил Новак - 02.10.2026, ПРАЙМ
Россия не выгоняет иностранных партнеров, заявил Новак
Россия не выгоняет иностранных партнеров и обеспечивает им равные условия работы в стране, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:48+0300
2026-10-02T13:48+0300
2026-10-02T13:48+0300
россия
дальний восток
александр новак
совет федерации
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия не выгоняет иностранных партнеров и обеспечивает им равные условия работы в стране, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
"Внешние партнеры, ряд из них ушел, ряд остается и работает на (российском - ред.) рынке. Мы никого не выгоняем, мы обеспечиваем всем равные условия", - сказал Новак.
Он отметил, что внешние инвесторы и партнеры готовы работать в рамках тех инструментов и законодательства, которое работает в России.
"У нас есть в том числе и международные территории опережающего развития, на Дальнем Востоке много инвесторов сейчас участвует в реализации проектов. Поэтому наше предложение - это понятные правила и создание инфраструктуры для обеспечения привлечения иностранных инвесторов", - добавил Новак.
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россия, дальний восток, александр новак, совет федерации
РОССИЯ, Дальний Восток, Александр Новак, Совет Федерации
Россия не выгоняет иностранных партнеров, заявил Новак
Новак: Россия не выгоняет иностранных партнеров и обеспечивает им равные условия работы
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия не выгоняет иностранных партнеров и обеспечивает им равные условия работы в стране, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
"Внешние партнеры, ряд из них ушел, ряд остается и работает на (российском - ред.) рынке. Мы никого не выгоняем, мы обеспечиваем всем равные условия", - сказал Новак.
Он отметил, что внешние инвесторы и партнеры готовы работать в рамках тех инструментов и законодательства, которое работает в России.
"У нас есть в том числе и международные территории опережающего развития, на Дальнем Востоке много инвесторов сейчас участвует в реализации проектов. Поэтому наше предложение - это понятные правила и создание инфраструктуры для обеспечения привлечения иностранных инвесторов", - добавил Новак.