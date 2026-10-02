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Россия заняла 41-е место по роботизации производства в мире
Россия заняла 41-е место по роботизации производства в мире - 02.10.2026, ПРАЙМ
Россия заняла 41-е место по роботизации производства в мире
Россия по итогам 2025 года заняла 41-е место в мировом рейтинге по плотности роботизации производств, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:25+0300
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россия
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самарская область
антон алиханов
минпромторг
совет федерации
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года заняла 41-е место в мировом рейтинге по плотности роботизации производств, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В целом в прошлом году Россия заняла 41-е место в мировом рейтинге плотности роботизации", - сказал он в ходе пленарного заседания в Совете Федерации. Среди регионов-лидеров по расширению парка промышленных роботов он отметил Московскую область, Санкт-Петербург, Самарскую область, Москву и Республику Татарстан. "Хочу поблагодарить коллег за содействие в решении поставленной президентом задачи", - добавил министр.
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россия, промышленность, московская область, санкт-петербург, самарская область, антон алиханов, минпромторг, совет федерации
РОССИЯ, Промышленность, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Самарская область, Антон Алиханов, Минпромторг, Совет Федерации
Россия заняла 41-е место по роботизации производства в мире
Алиханов: Россия в 2025 году заняла 41-е место по роботизации производства в мире
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года заняла 41-е место в мировом рейтинге по плотности роботизации производств, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"В целом в прошлом году Россия заняла 41-е место в мировом рейтинге плотности роботизации", - сказал он в ходе пленарного заседания в Совете Федерации.
Среди регионов-лидеров по расширению парка промышленных роботов он отметил Московскую область, Санкт-Петербург, Самарскую область, Москву и Республику Татарстан.
"Хочу поблагодарить коллег за содействие в решении поставленной президентом задачи", - добавил министр.