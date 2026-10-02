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Россия заняла 41-е место по роботизации производства в мире

Россия заняла 41-е место по роботизации производства в мире - 02.10.2026, ПРАЙМ

Россия заняла 41-е место по роботизации производства в мире

Россия по итогам 2025 года заняла 41-е место в мировом рейтинге по плотности роботизации производств, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:25+0300

2026-10-02T14:25+0300

2026-10-02T14:27+0300

россия

промышленность

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санкт-петербург

самарская область

антон алиханов

минпромторг

совет федерации

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года заняла 41-е место в мировом рейтинге по плотности роботизации производств, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В целом в прошлом году Россия заняла 41-е место в мировом рейтинге плотности роботизации", - сказал он в ходе пленарного заседания в Совете Федерации. Среди регионов-лидеров по расширению парка промышленных роботов он отметил Московскую область, Санкт-Петербург, Самарскую область, Москву и Республику Татарстан. "Хочу поблагодарить коллег за содействие в решении поставленной президентом задачи", - добавил министр.

московская область

санкт-петербург

самарская область

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россия, промышленность, московская область, санкт-петербург, самарская область, антон алиханов, минпромторг, совет федерации