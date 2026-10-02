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В России разработают стратегию по внедрению автономной техники - 02.10.2026, ПРАЙМ
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В России разработают стратегию по внедрению автономной техники
В России разработают стратегию по внедрению автономной техники - 02.10.2026, ПРАЙМ
В России разработают стратегию по внедрению автономной техники
Национальная стратегия развития и планы мероприятий по внедрению в реальный сектор всех видов автономной техники в России будут разработаны до конца 2026 года,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:34+0300
2026-10-02T14:39+0300
россия
антон алиханов
владимир путин
минпромторг
совет федерации
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Национальная стратегия развития и планы мероприятий по внедрению в реальный сектор всех видов автономной техники в России будут разработаны до конца 2026 года, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Он отметил, что приняты постановления об экспериментальных правовых режимах в отношении автоматизированных карьерных самосвалов, роботов-доставщиков и аэропортовой техники. "По поручению президента (Владимира Путина - ред.) до конца года Минэкономразвития должно разработать национальную стратегию развития и планы мероприятий по внедрению в реальный сектор всех видов автономной техники. Мы помогаем коллегам в их наполнении, в том числе мероприятиями по линии Томского кластера", - сказал Алиханов в рамках пленарного заседания в Совете Федерации.
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россия, антон алиханов, владимир путин, минпромторг, совет федерации
РОССИЯ, Антон Алиханов, Владимир Путин, Минпромторг, Совет Федерации
14:34 02.10.2026 (обновлено: 14:39 02.10.2026)
 
В России разработают стратегию по внедрению автономной техники

Алиханов: нацстратегию по внедрению автономной техники разработают в России до 2027 года

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Национальная стратегия развития и планы мероприятий по внедрению в реальный сектор всех видов автономной техники в России будут разработаны до конца 2026 года, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
Он отметил, что приняты постановления об экспериментальных правовых режимах в отношении автоматизированных карьерных самосвалов, роботов-доставщиков и аэропортовой техники.
"По поручению президента (Владимира Путина - ред.) до конца года Минэкономразвития должно разработать национальную стратегию развития и планы мероприятий по внедрению в реальный сектор всех видов автономной техники. Мы помогаем коллегам в их наполнении, в том числе мероприятиями по линии Томского кластера", - сказал Алиханов в рамках пленарного заседания в Совете Федерации.
 
РОССИЯАнтон АлихановВладимир ПутинМинпромторгСовет Федерации
 
 
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