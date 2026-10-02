https://1prime.ru/20261002/rossija-873907588.html

В России разработают стратегию по внедрению автономной техники

В России разработают стратегию по внедрению автономной техники - 02.10.2026, ПРАЙМ

В России разработают стратегию по внедрению автономной техники

Национальная стратегия развития и планы мероприятий по внедрению в реальный сектор всех видов автономной техники в России будут разработаны до конца 2026 года,... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:34+0300

2026-10-02T14:34+0300

2026-10-02T14:39+0300

россия

антон алиханов

владимир путин

минпромторг

совет федерации

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Национальная стратегия развития и планы мероприятий по внедрению в реальный сектор всех видов автономной техники в России будут разработаны до конца 2026 года, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Он отметил, что приняты постановления об экспериментальных правовых режимах в отношении автоматизированных карьерных самосвалов, роботов-доставщиков и аэропортовой техники. "По поручению президента (Владимира Путина - ред.) до конца года Минэкономразвития должно разработать национальную стратегию развития и планы мероприятий по внедрению в реальный сектор всех видов автономной техники. Мы помогаем коллегам в их наполнении, в том числе мероприятиями по линии Томского кластера", - сказал Алиханов в рамках пленарного заседания в Совете Федерации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, антон алиханов, владимир путин, минпромторг, совет федерации