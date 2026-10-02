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Потребность России в иностранной рабочей силе сохраняется, заявили в АЭИ

Потребность России в иностранной рабочей силе сохраняется, заявили в АЭИ - 02.10.2026, ПРАЙМ

Потребность России в иностранной рабочей силе сохраняется, заявили в АЭИ

Потребность России в иностранной рабочей силе сохраняется, и ключевой вектор тут смещается в сторону Индии, спрос на специалистов из которой составляет около... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T15:05+0300

2026-10-02T15:05+0300

2026-10-02T15:09+0300

россия

мировая экономика

индия

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снг

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Потребность России в иностранной рабочей силе сохраняется, и ключевой вектор тут смещается в сторону Индии, спрос на специалистов из которой составляет около 70-90 тысяч человек в год, рассказала РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ), директор форума "Международный день торговли - 2026" Ирина Заседатель. В четверг Госдума ратифицировала соглашение с Индией о временной трудовой деятельности. "В настоящее время на российском рынке труда наблюдается сокращение входящего потока трудовых мигрантов из традиционных стран СНГ примерно на 10–15%. Однако общероссийская потребность в иностранной рабочей силе сохраняется из-за кадрового дефицита и потребностей растущей экономики", - отметила она. По ее словам, ключевым вектором этого процесса становится привлечение кадров из Индии - именно на организацию этой работы направлено соглашение о временной трудовой деятельности, ратифицированное Госдумой. "В России уже работают 70-80 тысяч граждан Индии. Согласно утвержденным правительственным квотам на привлечение визовых иностранных работников, объемы спроса на специалистов из Индии составляют около 70-90 тысяч человек в год. В текущей структуре целевого набора визовых мигрантов гражданам Индии выделяется почти треть (32%) от общего объема российских квот, что делает Индию одним из главных источников замещения выпадающих кадров из СНГ", - уточнила собеседница агентства. Она также добавила, что отраслевой запрос на иностранную рабочую силу сегодня носит широкий и глубоко диверсифицированный характер. "В числе наиболее востребованных направлений традиционно остаются сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и строительная отрасль, где кадровый голод ощущается наиболее остро. Помимо этого, высокий спрос на трудовых мигрантов, включая привлекаемых специалистов из Индии, формируют промышленный сектор и машиностроение, также испытывающие постоянную потребность в пополнении кадрового ресурса", - добавила Заседатель.

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россия, мировая экономика, индия, госдума, снг