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Россия и Мозамбик обсудили сотрудничество в сфере недропользования - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Мозамбик обсудили сотрудничество в сфере недропользования
Россия и Мозамбик обсудили сотрудничество в сфере недропользования - 02.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Мозамбик обсудили сотрудничество в сфере недропользования
Россия и Мозамбик обсудили сотрудничество в сфере недропользования, а также обменялись предложениями по перспективным геологическим объектам стран, сообщила... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:25+0300
2026-10-02T16:25+0300
россия
промышленность
мозамбик
роснедра
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия и Мозамбик обсудили сотрудничество в сфере недропользования, а также обменялись предложениями по перспективным геологическим объектам стран, сообщила пресс-служба Роснедр. В четверг состоялось пленарное заседание четвертого заседания Межправительственной Российско-Мозамбикской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Председателем российской части является руководитель Роснедр Олег Казанов, со стороны Мозамбика – государственный секретарь по иностранным делам и мозамбикской диаспоре за рубежом Мария де Фатима Симау Мансу. "Отдельное внимание было уделено геологии и недропользованию. Российская сторона сформировала предложения по перспективным геологическим объектам Республики Мозамбик, которые представляют интерес для отечественных недропользователей, и получила перечень приоритетных объектов от Национального института шахт Мозамбика", - сказано в сообщении ведомства на платформе "Макс". Кроме того, в ходе заседания участники обсудили вопросы восполнения минерально-сырьевой базы, цифровизации геологической информации, а также потенциал промышленной кооперации, энергетики, сельского хозяйства, образовательного и научного партнерства. Отмечается заинтересованность обеих сторон в дальнейшем развитии практического сотрудничества. Итогом стало подписание протокола комиссии.
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россия, промышленность, мозамбик, роснедра
РОССИЯ, Промышленность, МОЗАМБИК, Роснедра
16:25 02.10.2026
 
Россия и Мозамбик обсудили сотрудничество в сфере недропользования

Роснедра: Россия и Мозамбик обсудили сотрудничество в сфере недропользования

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия и Мозамбик обсудили сотрудничество в сфере недропользования, а также обменялись предложениями по перспективным геологическим объектам стран, сообщила пресс-служба Роснедр.
В четверг состоялось пленарное заседание четвертого заседания Межправительственной Российско-Мозамбикской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Председателем российской части является руководитель Роснедр Олег Казанов, со стороны Мозамбика – государственный секретарь по иностранным делам и мозамбикской диаспоре за рубежом Мария де Фатима Симау Мансу.
"Отдельное внимание было уделено геологии и недропользованию. Российская сторона сформировала предложения по перспективным геологическим объектам Республики Мозамбик, которые представляют интерес для отечественных недропользователей, и получила перечень приоритетных объектов от Национального института шахт Мозамбика", - сказано в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Кроме того, в ходе заседания участники обсудили вопросы восполнения минерально-сырьевой базы, цифровизации геологической информации, а также потенциал промышленной кооперации, энергетики, сельского хозяйства, образовательного и научного партнерства.
Отмечается заинтересованность обеих сторон в дальнейшем развитии практического сотрудничества. Итогом стало подписание протокола комиссии.
 
РОССИЯПромышленностьМОЗАМБИКРоснедра
 
 
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